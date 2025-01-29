Göztepe Orta Saha Sıkıntısıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Göztepe Orta Saha Sıkıntısıyla Mücadele Ediyor

Göztepe Orta Saha Sıkıntısıyla Mücadele Ediyor

Süper Lig'de Göztepe, Alanyaspor'u konuk edeceği maçta orta saha eksiklikleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadroda daralmaya gitmek zorunda kaldı.

29.01.2025 11:41  Güncelleme: 11:42
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SÜPER Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe'de orta saha sıkıntısı baş gösterdi. Alanyaspor'u yenerek Fenerbahçe mağlubiyetini telafi etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu orta alanda teknik direktör Stanimir Stoilov'u dar rotasyona itti. Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Anthony Dennis'in yanı sıra tedavileri süren Isaac Solet ve Doğan Erdoğan'dan yararlanamayacak olan Stoilov'un özellikle defansif anlamda orta sahayı kurgulamakta zorlandığı kaydedildi.

Oyuncu eksikliği nedeniyle asıl bölgesi sol stoper olan Novatus Miroshi'yi orta sahaya kaydırmak zorunda kalan Bulgar teknik adamın, Alanyaspor karşılaşmasında Tanzanyalı oyuncunun yanına Victor Hugo ya da Ahmed Ildız'ı monte edeceği ifade edildi. Ara transfer döneminde Brezilyalı forvet Emersonn Correia ile Alanyaspor'da stoper Furkan Bayır'ı kadrosuna dahil eden Göztepe'nin Türkiye Kupası ve lig takvimini düşünerek orta saha takviyesi de yapabileceği bildirildi.

Öte yandan ligin 4'üncü haftasından sonda çapraz bağ ameliyatı olan golcü Kubilay Kanatsızkuş ise takımla çalışmalara başladı. Ağır bir sakatlık geçiren deneyimli oyuncunun en kısa zamanda hazır hale geleceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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