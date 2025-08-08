Göztepe, Romulo'nun Transferi İçin Pazarlıkları Sürdürüyor - Son Dakika
Göztepe, Romulo'nun Transferi İçin Pazarlıkları Sürdürüyor

08.08.2025 11:40
Göztepe, Brezilyalı golcü Romulo'yı RB Leipzig'e 20 milyon euro üstüyle satmak için mücadele ediyor.

SÜPER Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, diğer yandan Avrupa devlerini peşine takan Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso'nun satışı için gün sayıyor. Yıldız golcü için en ciddi teklifi veren Bundesliga ekibi RB Leipzig'le imza aşamasına gelen Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic yönetimi, kıyasıya bonservis pazarlığını sürdürüyor. Alman ekibi, Romulo transferini İngiliz temsilcilerini peşine takan golcüsü Benjamin Sesko'yu satar satmaz gerçekleştirecek. Geçen hafta Newcastle United'ın 75+5 milyon euro önerdiği 22 yaşındaki Sloven futbolcu için Manchester United'ın 85 milyon euro bonservis önererek Leipzig yönetimiyle prensip anlaşmasına vardığı haberleri İngiliz basınında yer aldı.

Göztepe'de Sport Republic yönetimi, 23 yaşındaki Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon euro üzerinde bir rakamla satmak için pazarlıkları zorluyor. Sarı-kırmızılı kulüp adına pazarlıkları sürdüren Sport Republic yönetimi ilk etapta 15 milyon euro gelir hedeflenen Romulo için İngiliz ekibi Fulham'ın 16 milyon euro ve bonuslardan oluşan teklifini kabul etmemişti. Göztepe'de takımla antrenmanlarını sürdüren Romulo, transfer olacağı için hazırlık maçlarında forma giymezken, Rize deplasmanında da görev yapmayacak. Göz-Göz'e 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde takım 1'inci Lig'deyken Athletico Paranaense'den kiralanan, geçen sezon da 2,5 milyon euro bedelle bonservisi alınan Romulo Süper Lig'de 13 gol atmıştı.

NAZIM GAZİANTEP'TE

Göztepe'den geçen sezon bitiminde ayrılan 31 yaşındaki sağ bek Nazım Sangare transferde Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya 1+1 yıllığına imza attı. Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezon Bandırmaspor'a kiraladığı 22 yaşındaki stoper Erkam Kömür ise Kırklarelispor'un yolunu tuttu.

Kaynak: DHA

Bundesliga, RB Leipzig, Futbol, Finans, Pazar, Spor

Göztepe, Romulo'nun Transferi İçin Pazarlıkları Sürdürüyor

