Göztepe Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Göztepe, sezon hazırları kapsamında İzmir'de teknik direktör Stoilov yönetiminde idman yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarına İzmir'de devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sabah idmanında futbolcular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahada duran top organizasyonları gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, akşam antrenmanını ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından taktiksel oyunla tamamladı.???????
Kaynak: AA
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