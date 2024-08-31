Göztepe-Sipay Bodrum FK Maçında Taraftarlar Takımlarına Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe-Sipay Bodrum FK Maçında Taraftarlar Takımlarına Destek Verdi

Göztepe-Sipay Bodrum FK Maçında Taraftarlar Takımlarına Destek Verdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ev sahibi ekibin taraftarlarının alınan ceza nedeniyle izleyemediği Göztepe-Sipay Bodrum FK maçında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına stat dışından destek verdi.

31.08.2024 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ev sahibi ekibin taraftarlarının alınan ceza nedeniyle izleyemediği Göztepe-Sipay Bodrum FK maçında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına stat dışından destek verdi.

Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç tarafsız sahada oynama cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 müsabaka seyircisiz oynama cezasına çevrilen Göztepe, cezasını Sipay Bodrum FK maçında çekti.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakadan önce takımlarını meşalelerle karşılayan Göztepeli taraftarlar, sarı-kırmızılı ekibe destek verdi. Taraftarlar "Senin adının geçtiği her yer bizim mabedimizdir." yazılı pankart açtı.

Göztepeli taraftarlar maçtan önce tribünlerde seslendirdikleri "Med Cezir" şarkısını stat dışındaki taraftar meydanında söyledi. Taraftarların sesi hoparlörlerle stat içine aktarıldı.

Bu sırada bir taraftar da kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

Kadrolar

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor 11'inde 4 değişikliğe gitti. Bulgar teknik adam, sakatlığı bulunan Lasse Nielsen'in yanı sıra Novatus Miroshi, Koray Günter ve Kubilay Kanatsızkuş'un yerine Nazım Sangare, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele ve Juan Santos da Sliva'ya şans verdi.

Ligdeki ilk galibiyeti geçen hafta Tümosan Konyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir ise geçen hafta sahaya sürdüğü kadroyu bozmadı.

Takımlat sahaya, Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir" sözünün yer aldığı taşıyan pankartla çıktı.

Müsabakayı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip etti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Bodrum, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe-Sipay Bodrum FK Maçında Taraftarlar Takımlarına Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 Cimbom’dan farklı tarife Galatasaray, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-1 yendi Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi
23:18 Narin’in amcasıyla ilgili yeni detay Telefonundaki tüm kayıtları silmiş Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş
22:17 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi’ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 00:23:53. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe-Sipay Bodrum FK Maçında Taraftarlar Takımlarına Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement