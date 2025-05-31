Göztepe Süper Lig\'i 8. Sırada Tamamladı

GÖZTEPE, 2 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8'inci sırada tamamladı. Sezona Avrupa hedefiyle başlayan ancak ikinci yarıda aldığı kötü sonuçlarla ilk 5 yolundan uzak kalan sarı-kırmızılılar, son maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek uzun maratonu galibiyetle noktaladı. Göztepe, 90+3'üncü dakikada Brezilaylı oyuncusu Victor Hugo ile 3 puana uzanırken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Stanimir Stoilov ve oyuncular Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na gelen taraftarıyla galibiyeti kutlayıp sezona veda etti.

Göztepe'nin başında 1.5 sezonunu geride bırakan Stoilov, taraftarın ricasını kırmadı ve tribünlere üçlü çektirdi. Futbolcular da Bulgar adama sarılarak tezahüratlarda bulundu. Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Stanimir Stoilov, talihsiz sakatlıklar yaşandığını, bu aksiliğin olması nedeniyle Avrupa hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi. Son maç olmasına rağmen takımın ciddiyeti bozmadığını vurgulayan Stoilov, "Oyuncularım hırslı bir maç çıkardı. Galibiyeti hak ettik. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele ettik. İyi bir sezon çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

'DOĞRU TRANSFERLER YAPACAĞIZ'

Geçen yaz döneminde takımda iyi bir potansiyel gördüğünü ve bu nedenle Avrupa hedefi koyduğunu anlatan Stoilov, "Yaşadığımız sakatlık gibi aksilikler planlarımızı biraz bozdu. Talihsiz sakatlıklar olmasa bu hedefimize ulaşacaktık. Çok iyi maçlar çıkardık. Genç oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Doğru transferleri yaparak Göztepe'yi bir adım öne götürmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu.

ROMULO RİSKE EDİLMEDİ

Sarı-kırmızılılarda vedaya hazırlanan Brezilyalı yıldız Romulo, son maçta forma giymedi. Avrupa'nın birçok kulübünün transfer etmek istediği 23 yaşındaki forvet, sakatlama ihtimaline karşı Kasımpaşa deplasmanında riske edilmedi. 90 dakika yedek kulübesinde bekleyen Romulo, maç sonu taraftarlarla birlikte tezahüratlmara katılarak adeta Göztepe'ye vedasını yaptı. Ajax, Feyenoord, Monaco, Roma ve Anderlecht takımlarının istediği oyuncu için Göztepe'de Sport Republic yönetimi 15 milyon Euro gelir bekliyor.