Göztepe, Vanspor'la özel maçta 1-1 berabere kaldı, Gökdeniz Bayrakdar gol attı - Son Dakika
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Göztepe, Vanspor'la özel maçta 1-1 berabere kaldı, Gökdeniz Bayrakdar gol attı

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Göztepe, Vanspor\'la özel maçta 1-1 berabere kaldı, Gökdeniz Bayrakdar gol attı
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Süper Lig ekibi Göztepe, milli arada Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Vanspor'la oynadığı özel maçta 1-1 berabere kaldı. Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Göztepe'de sakatlığı geçen Sonko Sundberg ilk 11'de yer aldı, Vanspor'un golünü Tenton Yenne attı.

SÜPER Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Göztepe, 1'inci Lig temsilcisi Vanspor'la oynadığı özel maçta sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Göztepe, Nevzat Tan, Taha, Sonko Sundberg, Ege, Gökdeniz, Bekir, Miroshi, Efkan, Antunes, Janderson, Armstrong ilk 11 ile çıktı. Göztepe, maçın ilk yarısını sakatlığını atlatan Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk 11'in büyük bölümünü değiştirdi. Vanspor ikinci devrede Tenton Yenne'nin golüyle eşitliği sağladı.

Stoilov, müsabakada Gökdeniz'i 5'li orta sahanın solunda, Bekir Turaç'ı ise sağında oynattı. 8 Ağustos tarihinden bu yana sakatlığı bulunan ve ligdeki 6 maçı da kaçıran Gambiyalı stoper Sonko Sundberg de tedavisini tamamladı ve Vanspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Yine sakatlığından dolayı son 2 maçı kaçıran Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi de kadroda yer aldı. Tedavisi süren Brezilyalı stoper Allan Godoi'nin ise henüz iyileşmediği ve bir süre daha takımdan ayrı kalacağı ifade edildi. Göztepe milli aranın ardından 7'nci hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'la oynayacak. Maçlarını Akhisar'da oynayan ve İzmir'de idman yapan Vanspor ise evinde Bandırmaspor'u konuk edecek.

Kaynak: DHA
FutbolSporSon Dakika

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