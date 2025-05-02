Göztepe, Victor Hugo ile Yola Devam Etmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Victor Hugo ile Yola Devam Etmeyecek

Göztepe, Victor Hugo ile Yola Devam Etmeyecek

Göztepe, Flamengo'dan kiraladığı Victor Hugo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

02.05.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, bir yandan yeni sezon için de kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Brezilya'nın Flamengo takımında kiraladığı orta saha oyuncusu Victor Hugo ile yola devam etmeyeceği belirtildi. Bu seneyi genelde yedek kulübesinde geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğu ancak yönetimin teknik ekibin raporu doğrultusunda bu imkanı kullanmayacağı kaydedildi. Göztepe ile Süper Lig'de 25 maça çıkan Hugo, 904 dakika sahada kalabildi. Ligde 1 kez fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise 6 maça çıktı ve 331 dakika oyunda kaldı. Hugo, kupada da 1 kez gol sevinci yaşadı.

Göztepe'nin genç orta saha oyuncusu Anthony Dennis ise gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Nijeryalı orta saha oyuncusu için İngiltere Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren Leeds United ve Alman Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın devrede olduğu iddia edildi. İki kulübün sezon biter bitmez Dennis'in transferi ile ilgili Göztepe yönetimiyle görüşmelerini resmiyete dökeceği vurgulandı. Geçen sezon başında Göztepe U19 takımı için kadroya dahil edilen 20 yaşındaki Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov'un dikkatini çekti. Bulgar teknik adamla birlikte forma giymeye başlayan Dennis, takımın en istikrarlı futbolcularından biri olmayı başardı. Dennis bu sezon Süper Lig'de 27 maçta 2286 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı.

Kaynak: DHA

Victor Hugo, Brezilya, Flamengo, Futbol, Emlak, Spor, Hugo, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Victor Hugo ile Yola Devam Etmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:33:11. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Victor Hugo ile Yola Devam Etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.