Göztepe, Victor Hugo ile Yola Devam Etmeyecek

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda Adana Demirspor 'la karşı karşıya gelecek Göztepe, bir yandan yeni sezon için de kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Brezilya 'nın Flamengo takımında kiraladığı orta saha oyuncusu Victor Hugo ile yola devam etmeyeceği belirtildi. Bu seneyi genelde yedek kulübesinde geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğu ancak yönetimin teknik ekibin raporu doğrultusunda bu imkanı kullanmayacağı kaydedildi. Göztepe ile Süper Lig'de 25 maça çıkan Hugo, 904 dakika sahada kalabildi. Ligde 1 kez fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncu, Türkiye Kupası 'nda ise 6 maça çıktı ve 331 dakika oyunda kaldı. Hugo, kupada da 1 kez gol sevinci yaşadı.

Göztepe'nin genç orta saha oyuncusu Anthony Dennis ise gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Nijeryalı orta saha oyuncusu için İngiltere Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren Leeds United ve Alman Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın devrede olduğu iddia edildi. İki kulübün sezon biter bitmez Dennis'in transferi ile ilgili Göztepe yönetimiyle görüşmelerini resmiyete dökeceği vurgulandı. Geçen sezon başında Göztepe U19 takımı için kadroya dahil edilen 20 yaşındaki Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov'un dikkatini çekti. Bulgar teknik adamla birlikte forma giymeye başlayan Dennis, takımın en istikrarlı futbolcularından biri olmayı başardı. Dennis bu sezon Süper Lig'de 27 maçta 2286 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı.