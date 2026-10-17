Göztepe, yarın saat 16.00\'da evinde gol yemeyen Kocaelispor\'a konuk olacak

SÜPER Lig'de milli aranın ardından geçen hafta deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yenip hem ilk galibiyetini alan hem de düşme hattından kurtulan Göztepe yarın Kocaelispor'a konuk olacak. Kocaeli Stadı'nda Alper Akarsu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlığını atlatmasına rağmen Eyüpspor maçında riske edilmeyen Brezilyalı stoper Allan Godoi'nin Kocaelispor maçında ilk 11'de görev alması beklenmiyor.

Sezona kötü bir giriş yapıp ilk 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik elde eden Göztepe, Eyüpspor galibiyetiyle 6 puana ulaştı. Kocaelispor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 kez kazandı. Yeşil-siyahlılar henüz beraberlik almazken 3 kez de sahadan yenik ayrılıp 12 puan topladı. Kocaelispor evindeki 3 maçı da gol yemeden kazandı. Göztepe ise topladığı 6 puanın 5'ini deplasmanlarda elde etti. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'de oynanan iki maç da berabere tamamlanmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar önemli deplasmanda kendilerine ayrılan tribünü tıklım tıklım dolduracak.