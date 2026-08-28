Göztepe Zorlu Galatasaray Deplasmanında - Son Dakika
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Göztepe Zorlu Galatasaray Deplasmanında

Göztepe Zorlu Galatasaray Deplasmanında
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Göztepe, Galatasaray ile 21.30'da başlayacak maça sakat stoperlerle çıkacak. Zorlu geçmişe sahip.

SÜPER Lig'de ilk 2 haftada deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalıp evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan stoperler Furkan Bayır, Allan Godoi ve Sonko Sundrberg İstanbul'da forma giyemeyecek. İzmir ekibi, Galatasaray'a karşı İstanbul'da son galibiyetini 1972-1973 sezonunda alırken, son 9 maçta rakibinden puan dahi elde edemedi. Son olarak renktaşını 2019-2020 sezonunda evinde 1-0 yenebilen İzmir ekibi, Galatasaray'a karşı çok zorlandı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise kariyerinde Süper Lig'de puan alamadığı tek takım Galatasaray oldu. İki takım arasında şu ana kadar oynanan 64 maçın 39'unu Galatasaray, 12'sini ise Göztepe kazandı. 13 müsabakada ise takımlar eşitliği bozamadı. Galatasaray Göztepe'ye 105 gol atmayı başardı, Göztepe ise 47 kez fileleri sarstı. İki ekip, ligde yarın İstanbul'da 33'üncü kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 21-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 55, Göztepe 19 gol attı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Zorlu Galatasaray Deplasmanında - Son Dakika

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