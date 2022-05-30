Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti

30.05.2022 14:43
Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'nin hedefinde kulübe gözyaşları içinde veda eden Real Madrid'in efsane futbolcusu Marcelo var. Brezilyalı sol bek Marcelo'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında yer alması beklenen tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile birlikte takıma katılması bekleniyor.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Kadro güçlendirme çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, Real Madrid ile yolları ayıran dünyaca ünlü sol bek Marcelo ile ilgileniyor.

JESUS İLE BİRLİKTE GELECEK

Brezilyalı sol bek Marcelo'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında yer alması beklenen tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile birlikte takıma katılması bekleniyor.

REAL MADRID'E VEDA ETTİ

Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, İspanyol devine gözyaşları içinde veda etti. 34 yaşındaki sol bek veda mesajında, "Real Madrid ile son maçımdı ama çok mutluyum. Bu bir üzüntü günü değil, büyük bir sevinçle ayrılıyorum, hayranlara ve Bernabeu'da yaşadığım büyülü gecelere minnettarım" ifadelerini kullandı.

Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe

TEK PÜRÜZ AİLESİ

Sansasyonel transferin gerçekleşmesinin önündeki tek engel ise Marcelo'nun ailesinin İspanya'da yaşamak istemesi.

Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe

3 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Sambacı yıldız, Fenerbahçe yönetiminden 3 milyon euro maaş ve imza parası talep etti. Marcelo'nun en az iki yıl daha futbol oynaması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Ahmet Nur Çebi: 'Seneye o hakemler burada olursa...' Ahmet Nur Çebi: 'Seneye o hakemler burada olursa...' Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak

Spor Toto Süper Lig, Jorge Jesus, Real Madrid, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Hasan Can Kaya'nın konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programı neden iptal edildi! Yapım ekibinden açıklama geldi
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
14:04 Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye için "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" demişti! Tel Rıfat'taki tüneller ilk kez görüntülendi
13:38 Mikrofonu bozulunca uzun süre sesiz kalan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı esprisiyle salonu kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 14:47:25. #1.13#
SON DAKİKA: Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement