Gran Fondo Bisiklet Yarışları Trabzon'da - Son Dakika
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Spor

Gran Fondo Bisiklet Yarışları Trabzon'da

26.06.2025 14:50
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5 Temmuz'da Trabzon'da Gran Fondo bisiklet yarışları ve Kültür Yolu Festivali düzenlenecek.

Trabzon'da 5 Temmuz'da Gran Fondo bisiklet yarışları gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle 78 Event tarafından organize edilen yarışların, Kahramanmaraş Caddesi'nden start alacağı belirtildi.

Aynı gün başlayacak Trabzon Kültür Yolu Festivali ile şehrin spor ve kültürün enerjisini bir arada yaşayacağı vurgulanan açıklamada, katılımcıların yarış heyecanını festival coşkusuyla taçlandıracağının altı çizildi.

Organizasyonun, "Spor Şehri Trabzon" ve "Trabzon'u Keşfet" vizyonu ile hem yerel spor kültürünü canlandırmayı hem de şehri ulusal ve uluslararası spor turizmiyle buluşturmayı amaçladığına dikkat çekilen açıklamada, bisiklet severler, spor ve turizmi buluşturan yarışlara davet edildi.

Şehirde ziyaret edilebilecek tarihi ve kültürel yerlerin yanı sıra yöresel lezzetlere ilişkin tavsiyelere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gran Fondo Trabzon, iki parkuru ile Trabzon'u keşif yolculuğuna çıkarıyor. Gran Fondo Trabzon, kadın ve erkek bisikletçiler için çeşitli yaş gruplarında 84,9 kilometrelik uzun parkur ve 45,8 kilometrelik kısa parkur olmak üzere iki ayrı parkur seçeneği sunuyor. Yarış hem amatör hem lisanslı sporculara açık olup, tüm seviyelere uygun şekilde tasarlandı. Yarışa ayrıca paralimpik ve tandem bisikletçiler de kaydolabiliyor."

Bisiklet tutkunlarını Trabzon'da ilk kez buluşturacak Gran Fondo Trabzon deneyimi için kayıtların 1 Temmuz'da sona ereceği belirtilen açıklamada, yarışa katılmak ve Trabzon'u pedallarla keşfetmek isteyenlerin "hadikaydol.com" adresinden kayıt yaptırabileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gran Fondo Bisiklet Yarışları Trabzon'da - Son Dakika

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