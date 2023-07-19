'Güçlenmelisin' diyen antrenöre Beşiktaşlı yıldızdan olay hareket! Herkes panikle başına toplandı - Son Dakika
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'Güçlenmelisin' diyen antrenöre Beşiktaşlı yıldızdan olay hareket! Herkes panikle başına toplandı

19.07.2023 14:11

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarında Onur Bulut'un kendisini ispat etmeye çalışması sonrası yaşanan olayda, İspanyol antrenör Miguel sakatlandı. Bulut'un kendisini savunmasıyla olay büyüdü ve Miguel sahayı golf arabasıyla terk etti.

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta Onur Bulut'un kendisini İspanyol antrenör Miguel'e ispat etmeye çalışması sonrası ufak bir sakatlık yaşandı. Miguel'in "Güçlenmelisi" dediği Bulut, İspanyol antrenörü havaya kaldırdı. Yere bırakılırken beli tutulan Miguel, sahayı golf arabasıyla terk etti.

"VALLAHİ YERE ATMADIM"

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Onur Bulut daha sonra, "Vallahi yere atmadım" diyerek etrafındakilere yaşananları anlattı. Sarıdağ'ın paylaştığı fotoğraflarda olay sonrası Bulut'un ellerini iki yana açarak ve gülerek kendisini savunduğu görüldü.

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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Güçlenmelisin' diyen antrenöre Beşiktaşlı yıldızdan olay hareket! Herkes panikle başına toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Güçlenmelisin' diyen antrenöre Beşiktaşlı yıldızdan olay hareket! Herkes panikle başına toplandı - Son Dakika
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