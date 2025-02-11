Gülnaz Çetin Türkiye Üçüncüsü - Son Dakika
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Spor

Gülnaz Çetin Türkiye Üçüncüsü

Gülnaz Çetin Türkiye Üçüncüsü

Elazığlı Gülnaz Çetin, U 16 Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada Türkiye üçüncüsü oldu.

11.02.2025 10:14
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Atletizm Federasyonu Başkanlığının 2025 yılı faaliyet programında yer alan U 16 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası 7-9 Şubat tarihlerinde düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Yetenek Taraması programlarında keşfedilen Gülnaz Çetin 7-9 Şubat tarihlerinde Bursa'da düzenlenen U 16 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası gülle atmada derece yaparak (10.23- 3kg) Türkiye üçüncüsü oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu Yetenek Taraması Programı sayesinde birçok sporcunun spora dair olan yetenekleri keşfediliyor. Bu yetenekleri, azim gayret ve çabaları sayesinde Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başarılara doyamıyoruz. 7-9 Şubat tarihlerinde Bursa'da düzenlenen U 16 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası gülle atmada sporcumuz Gülnaz Çetin Türkiye üçüncüsü olmuştur. Başarılarından dolayı sporcumuzu, her daim yanında olan ailesini ve kendisini geliştirmesine yardımcı olan antrenörleri Alptuğ Cihan ve Mustafa Cihan'ı tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gülnaz Çetin Türkiye Üçüncüsü - Son Dakika

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