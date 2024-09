Güneş: Bu Oyun Trabzonspor\'un Oyunu Değil

Spor

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş takımın ortaya koyduğu oyundan memnun olmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam oyun içinde rakibin işini kolaylaştırdıklarını ifade ederek, "Bu bizim oynayacağımız oyun değil. Bu şekilde de hiçbir oyuncumuzun oynamasını beklemiyorum" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "Beşiktaş maçından sonra moral ve güven açısından bir yukarı çıkacağımız ve bunu pekiştirmek için de oynayacağımız bir maçta düşündüklerimizin tam tersi oldu. Oyun yavaş, hücuma çıktığımız zaman hücum varyasyonları ve organizasyonu zayıf. Kaybettiğimiz toplar ki çok basit toplar kaybettik. Yani topu rakibe atıp verirsin verdiğimiz pozisyonlar ve her dönüşünde de hiçbir karşılama olmadan düşündüğümüz oyunun tam tersini oynadık. Rakip de bunu kullandı. Her rakip de kullanır zaten. Rakibin de o yönü avantajlıydı. 2 tane yedik, daha fazla da yiyebilirdik. Yani hücuma çıktığımızda yediğimiz iki golde ve penaltı pozisyonu vardı. ve diğer golde baktığımızda birebir boğuşurken biri sakatlanıyor. Yani hiç olmayacak şekilde birebir boğuşmamız gerekirken oyunu bıraktık. veya boğuşurken sakatlanmasa bile rakibe avantaj verdik. Yani biz büyük takım olarak birebir savunmada başarılı olacağız ama bazen 2-3 de olduk artı defansta. Burada da rakibe pozisyon verdik. Hücum ettiğimiz her pozisyon sonrası baskı yapmamız gerekirken hiç bunları yapmadık. Yani tamamen yanlış bir oyun çıktı ortaya" şeklinde konuştu.

'HİÇBİR MAZERETE SIĞINAMAYIZ'

"Hücum ediyormuş gibi göründük ama onu yapmadık" diyen Güneş, şöyle devam etti:

"Bu maç bize kazandırsa bile bu oyun bizim oyunumuz değil. Bu oyuncular da bizim oyuncularımız değil. Yani böyle oynayamazlar. Birebir sayarsak hepsini yani bir maç kazanılması için birebirden başlayarak hücum ve savunmayı iyi yapacaksınız. Rakip kimse ona üstünlük sağlayacaksınız. Aynı şekilde 11'e 11 olmak kazanmak için bir avantajdır. Ama en az 6-7 oyuncu olacak. Bugün hiç yapmadık. Rakibe yardımcı olduk, verdik topu peşinden koştuk. Son bölümde pozisyon da bulduk, goller de bulduk. Ama bu bizim oynayacağımız oyun değil. Bu şekilde de hiçbir oyuncumuzun oynamasını beklemiyorum. Evet, eleştirilecekler biz de eleştireceğiz ama bir gerçeği kabul edeceğiz. Yani Trabzonspor oyun oynayarak maç kazanacak, oyunu oturtacak. Hücum edecek, rakibi çıkarmayacak. Bugün hücum ediyormuş gibi göründük ama onu yapmadık, savunma da yapmadık. Oysa tam tersine baskıyla gitmemiz gerekiyordu. Burada fiziksel, zihinsel, teknik ve taktik hepsini değerlendireceğiz ama şu bir gerçek; sakatlıktan çıkan ve oynamayan oyuncumuz bile daha iyi oynuyorsa, daha arzuluysa 3-4 gün diğer oyuncularımız yüzde yüz veriyorsa bir çelişkiler var. Bunları düzelteceğiz, takımı düzelteceğiz. Çünkü burada oynayan her oyuncu sahaya çıktığı zaman yüzde yüz hazır demektir. Hiçbir mazerete sığınamayız"

'OYUNCULARIMIN BECERİSİNİ BİLDİĞİM İÇİN ONLARI GÖREMEDİM'

Oyuncularının kalitesini göremediğini kaydeden Güneş, "Öyle bir top atıyoruz ki rakibe niye boşa attığımızı, yani renk karışır ancak o kadar olur. Bu çok kötü bir görüntüydü. Ben oyuncuların kalitesini ve becerisini bildiğim için onları göremedim. Mesela daha hazır olmayan, sakatlıktan çıkan, maç oynamayan ve bu kalabalık içerisinde rakip sahada Tony ile Umut'ta ümit vardı bizim için. Bu çelişkili bir durum. Yani sürekli idman yapan, maç oynayan oyuncularımızın verimsizliğini neye bağlayabilirsiniz. İşte diğer maçın yorgunluğuna bağlayabilirsiniz. Düşünce olarak hazır değildi, sorumluluk alırken farkında değildi. Yanlışları, doğruları… Bunları kötü oyuncu diye söylemiyorum, kötü oyunlarını söylüyorum. Bunu düzelteceğiz. Bunu değiştirecek olan önce kendileri sonra biz yardımcı olacağız. Çünkü onlar da kendilerini değiştirmeden ben de kendimi değiştirmeden hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Sadece mazeret. O iyi pas vermedi, o koştu bu koşmadı, hakem öyleydi, rakip öyleydi… Onlara girdiğimiz zaman zaten çıkamayız. En büyük sıkıntı o" ifadelerini kullandı.

'ANTEP MAÇINDA DA KÖTÜ OYNAYABİLİRİZ'

Skorun kendisini mutlu etmediğini söyleyen Güneş, "Kafamızı yere eğip bu maç her oyuncu için başlangıç olacak. Antep maçında da kötü oynayabiliriz. Ama kötü oyun şöyle, yüzde yüzünü iyi yaparsınız karşılığında bir sonuç alamazsınız ve bunu hoşgörü ile karşılarsınız. Bugün 2-2 de beni mutlu etmez, 3-2 de olabilirdi. Var pozisyonlar son bölümde yani. 11'e 11 iken de vardı ama 10 kişi kalınca daha fazla oldu. Ama onlar bile bana yeterli değil. Bu kadar hücum ediyormuş gibi görünüp rakibe topu verip geriye gelmemek, hoş görülmez. Rakip de bunu iyi kullandı, zaten uyumlu takım. Hücumda gidip top kaptırıp arkasından gelmeyip geride sayı fazla iken gol yiyoruz. Dönüşte geriye ağır kaldığımız için yine gol yiyoruz veya pozisyon veriyoruz. Böyle zaten lig oynanmaz, böyle bir takım yok ligde zaten. Lig de kaldırmaz onu. O yüzden dördüncü beraberliğimiz. Bizim için iyi bir şey değil. Çünkü bu şekilde devam edemeyeceğiz. Ama tekrar söylüyorum ben bu oyuncuların yüzde yüz daha farklı oynayacağını düşünüyorum. Onu da bekliyorum, umarım ki öyle olur. O da başta sorumlu benim. Çünkü onlara görev veren benim" ifadelerinde bulundu.

SERHAT SÜTLÜ'DEN OYUNCULARA TEŞEKKÜR

Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü de, maçın değerlendirmesinde ortaya koydukları oyundan dolayı oyuncularına teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Maç önü belirttiğim durum oyunu oynamaya çalışan bir Kayserispor izlettireceğimizi beyan etmiştik. Oyunun birinci ve ikinci yarısı aldığımız veri neticelerine göre de topa sahip olan, hücumsal olarak oyunun her anında içinde bulunan bir Kayserispor. Oyuncularımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Transfer yasağı olan bir takım. Buraya ilk 11'den 3 eksik oyuncuyla geldik. Kalecimiz Bilal, stoper Arif ve sol kenar oyuncumuz Mane. Bugün de 3 tane oyuncu kaybettik ve haftaya Pazartesi günü Göztepe maçı var. Oyunun 7 dakika uzatması, 7.45-8'inci dakikalarda yediğimiz ikinci gol. Burak hocanın burada çok güzel anıları var. Bu şehre, bu kulübe olan sevgisi bizim burada çok daha iyi oyun oynamamıza etkilerinden biridir. Oyunculuğundaki o inatçı karakteristik yapısı Burak hocaya da uygun bir takım oluşturma yoluna itiyor bizi. Umarım futbolseverlerin hepsi keyif almıştır. Başarılar diliyoruz Trabzonspor'a. Bu maçı bitirip Göztepe maçına hazırlanmak istiyoruz."