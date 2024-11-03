Güneş: 'Hak edilen galibiyet olabilirdi'

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Hak edilen bir galibiyet olabilecekken, tam tersine mağlup olarak buradan ayrıldık." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Oyuna da iyi başladık. Pozisyonlar da bulduk. Ama golü bulamadık. Önde baskıyla oyunun kontrolünü iyi yapmıştık. Rakibin o baskıdan çıktıktan sonra etkili olduğunu biliyorduk. Çoğunlukla iyi yapmamıza rağmen yediğimiz ilk golde çıkarken top kaybı yaptık. İlk yarının 1-0 aleyhimize bitmesinin tam tersine bizim öne geçmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

Bütün bunlara rağmen 2 penaltı golüyle 2-1 öne geçtiklerini kaydeden Güneş, şöyle devam etti:

"Ama bütün bunlara rağmen bulamadığımız golleri penaltı pozisyonlarıyla 2 tane atıp 2-1 öne geçtikten sonra yine yediğimiz ikinci golden sayısal fazlalığımız var, yine basit hata. Üçüncü gol yine aynı şekilde. Yani hem futbolun adaleti hem de şanssızlığını yaşayan bir takım olarak bugün için çok üzgünüz. Çünkü taraftar, oyuncular, saha ambiyans her şey güzeldi. Oyun olarak da daha önceki oyunlara göre daha inançlı, cesur, yürekten oynayan, kazanmak için oynadığını gösteren bir takım vardı. Ama maç bittiği zaman 3-2 mağlup olarak ayrıldık. Hakikaten çok üzgünüz. Çünkü bütün oyuncular sonuna kadar maça asıldılar."

Güneş, bu kadar emeğinin karşılığının bu olmaması gerektiğini de ifade ederek, "Ama hatalarımızı yine gördük. Dediğim gibi sayısal fazlalığımıza rağmen gol yememiz kötü, yakalanan pozisyonda atamamız kötü. Diğerlerini zaten konuşmayı doğru bulmuyorum. Hak edilen bir galibiyet olabilecekken tam tersi mağlup olarak buradan ayrıldık." şeklinde konuştu.

-"Enis'e kart verilirken Amrabat'a niye verilmedi?"

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın kendilerine operasyon yapıldığı şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine de Güneş, şunları söyledi:

"Operasyon veya diğer kelimelerle ilgili başkanın söylediği söz üzerine benim bir şey söylemem doğru değil. Ama sadece gelirken pozisyonları bir göreyim dedim orada. Hem de bazı itirazlar ve olaylar var. Şikayet edilenden fazla bizim lehimize verilmesi gereken kararlar var. Ama onları benim zaten konuşmama gerek yok. Kimin ne oldu, penaltı mı değil mi, atılan gol mü, değil mi? Son pozisyonda Enis'e kart verilirken Amrabat'a niye verilmedi? Aynı oyuncu golü attı. Bir sürü şeyler konuşulabilir. Zaten onlardan uzak duruyorum. Çünkü şu anda biz zor bir dönemden geçiyoruz."

Güneş, takımın oyununu ön plana çıkarıp, gelişme kaydedip maç kazanmak istediklerini belirterek, "Bulunduğumuz durum iyi değil. Onunla uğraşacağım. Diğer konularla ilgili başkan veya yönetim zaten gerekli şeyleri söylerler. Tartışma durumu da olacaksa onları da zaten herkesin gözü önünde oluyor. VAR'ın da gördüğü, görmediği, tartışmanın da olacağı şeyi göreceğiz. Nedir, ne değildir diye. Penaltı mı değil mi, gol mü, değil mi? Faul mü, değil mi, kartlar nasıl gösterildi onlar da tartışılır. Ama ben o kadar bağırmaların çağırmaların olduğu yerde Trabzonspor'un lehine değil aleyhine daha çok kararlar olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

-"Her oyuncu gidebilir"

Problem sebebiyle kadro dışı bırakacak arkadaşlarının bulunmadığını vurgulayan Güneş, "Çünkü öyle bir sorunumuz yok. Takımın havasını bozan, takımda olumsuzluk yapan bir durum yok. Ancak verim olarak düşüş yapanları böyle zaman zaman kadroya almama durumumuz var. Onlarla ilgili kanaat ve kararlarımızı da oynayanlar için de devre arasında zaten vereceğiz. Şimdi hiçbir oyuncunun gitme şansı yok. Ama oynamayan oynayan her oyuncu gidebilir." dedi.

Güneş, Mourinho'nun Türkiye ligi ile ilgili söylediklerine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Rakip takım hocasının ne konuştuğu ne konuşmadığı, Türkiye'de ne konuşulduğu... Oyuncuların ben bir kısmını dinlediğim için söylüyorum. Zaten onun için dikkatimi çekti. Bizim attığımız gol mesela, Eren'e verilmeyen faulü. Mert iki üç defa yaptı onu, Okay'a iyi vurduğunu biliyorlar, engellemeye çalıştı. Golü de bekleyebilirdi beklemeden düdüğü çaldı ve onu gol kabul etti. Eğer VAR'dan şikayetçiyse ben de şikayetçiyim, o doğru veya bir başka pozisyon, sarı kart pozisyonu. veya faullerde veya başka pozisyonlarda. Penaltılara bakınca hepsinde değmiş. Adamın kontrolsüz oynamasının karşısında. Şikayetçi olabilir yani. Çünkü hem maçı kazanıp hem şikayetçi olmak ileriye yatırım yapmaktır. Belki onlar için söyleniyor. Mourinho'yu tartışmak için gündem yapmak için hakeme de zaten girmek istemedim. Bizim konumuz Fenerbahçe değil, biz kendi işimize bakacağız."