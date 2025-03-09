Güneş: Kulübü korumak için karar alırız

- Şenol Güneş: "Karar almak için başkan ve yönetimle konuşuruz"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karar almak için başkan ve yönetimle konuşabileceklerini belirterek, bir karar alınacaksa bunu kendisini korumak için değil kulübü korumak için olacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Üst üste iki maç kaybetmenin hem kendisini hem oyuncuları ve taraftarları üzdüğünü bildiğini belirten Güneş, "Başkan, yönetim ve taraftarlardan özür diliyorum. Oyuncular görev adamları işlerini yapmaya çalışıyorlar. Sahada da elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Konum itibarı ile alt sırada bulunan Hatayspor'a kaybetmenin kabul edilebilir bir tarafı yok. Bulunduğumuz yerden oyundan ve sonuçtan memnun değilim. Üzgün olmak da yetmiyor. Konyaspor maçına çıkarken de 3 puan hedefliyorduk. Hatayspor maçıyla birlikte 6 puan kaybımız oldu. Gergin ve telaşlı oynadık. Özellikle değişiklik yaptıklarımızda bu panik içerisinde etkili olamadı. Bu da sonuca yansıdı. Yeteri kadar pozisyon bulmuştuk. Rakibi de az pozisyon verdik ama rakip eline geçirdiği fırsatlarda topu iyi kullandılar ve maçı kazandılar. Üzgün olduğumuz bir maç" ifadelerini kullandı.

"Bu kadroda öyle bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum"

Bir basın mensubunun "Sabotaj düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Güneş, "Yok böyle bir şey düşünmüyorum. Oyuncuların sorunları olmadığını biliyorum. Oynamadıkları zaman moralsiz olduklarını biliyorum. Oynamayı bekleyenlerin de oyuna girdikten sonra sıkıntıları da olabilir. Kasıtlı olarak hiçbir oyuncu için böyle bir şey düşünmem. Bu kadroda böyle bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Banza ve Zubkov'un sakatlıkları vardı ikisi de oynamak istedi. Zubkov bugün gayet iyi di. Devre arasında oyunun gidişine göre çıkabileceğini söyledi. Bir süre bekledik ve sonra oyundan aldık. Oyuna koyduğumuz oyuncuların katkısı olmadı. Bırakın katkısını, kendi oyunlarının da altından oynadılar. Panik de yaptılar. Şut atmada, tempo arttırmada takımın oyun gücünü düşürdü. Onun dışında başka bir şey düşünmüyorum ama Cham ve Ozan Tufan'dan daha çok şey bekliyordum. Cham bugün en kötü maçını oynadı. Duran top dahi iyi kullanamadı. Girenlerden çok şey beklerken çıkanları arar olduk" dedi.

"TFF Yönetimi hedefine ulaştı"

Hakemle ilgili soruya ise Güneş, "Hakemle ilgili daha önce de konuştuk. Az konuşmayı tercih ediyordum. Kazandığımız maç sonrası bazı olumsuzlukları söyledik ama hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Hakemin bugün ne karar verdiğini konuşmak yerine kendi eksikliğimizi konuşma tercihim oldu. Hakem ne olursa olsun bu maçı kazanmalıydık. Pozisyonlarımız vardı. İki penaltıyı keşke çalmasaydı. Belki gol atacağız. Öyle ne hatalar var. Onları biz değil yetkililer konuşmalı. Yönetimin hedefine ulaştığını düşünüyorum hem başkana ceza vererek hem de takımın bu durumda olmasına etken olduğu için ama kendimi sorumlu tuttuğum oyun anlamında o taraflara çok kaymak istemedim. Uyarı olarak yaptıklarım oldu, bir şeyin değişmediğini gördüm. Bu maçı kaybettikten sonra başka bir şeye girerek bir mazeret oluşsun istemiyorum" diye konuştu.

"Karar vermek için başkan ve yönetimle konuşuruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetime ve kendisine yönelik istifa sesleriyle ilgili olarak ise, "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Yetkili ve sorumlu benim. Oyunculara görevi ben veriyorum. Bana bunu söylemelerine hak veriyorum. Üzgün olmak bir şey değiştirmiyor. Bir şeylere karar vermek için başkan ve yönetimle konuşuruz. Trabzonspor için en doğru karar ne ise o verilir. Geldiğim günden beri başkan ve yönetim elinden elen gayreti gösterdi. Yönetimden kaynaklı hiç bir oyuncunun sorunu olduğunu düşünmüyorum. Daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum bu kadroyla. Geleceğin kadrosunu yapmaya çalıştığımızı söyledik. Bu iki maçı kazanabilseydik. 38 puanımız olacaktı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmış olacaktık. Bu eşikleri geçemedik. Başkan ve yönetimle ilgili bir sorun yok. Sorumlu ben olduğuma göre bunları düzeltecek olan benim. Düzelmediği zaman da eleştiriler olacaktır. Bu dönemde gördüklerimi daha önce görmediğim için daha üzgünüm. Kendimle ilgili karar verirken, kendimi koruyacak bir karar almam. Kulübü koruyacak karar alırım. Taraftarları da mutlu edecekse bu kararı alırım" açıklamasında bulundu.