Güneş'ten Hakemlere Sert Tepki - Son Dakika
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Spor

Güneş'ten Hakemlere Sert Tepki

Şenol Güneş, Eyüpspor maçının ardından hakem kararlarını eleştirerek Türk futbolunun yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.

11.02.2025 01:07
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Eyüpspor maçı sonrası takımının performansını değerlendirirken hakem kararlarına da sert tepki gösterdi. Güneş, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı, bu anlayışla sahaya çıktık. Kötü başlayıp iyi bitirdik" derken, hakem yönetimini eleştirerek, Türk futbolunun yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada galibiyetin önemine vurgu yaparak, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı, bu anlayışla sahaya çıktık. Maça iyi başlayıp iyi bitirmek istiyorduk ama kötü başlayıp iyi bitirdik. Gol yemeden kazanmamız önemliydi" dedi.

Rakibin ligin en az gol yiyen takımlarından biri olduğuna dikkat çeken Güneş, "Arda hocanın yönetiminde takım uyumlu ve disiplinli bir oyun sergiliyor. Biz ise özellikle ilk yarıda hücum ve savunma arasında git-gel yaşadık, dağınık bir oyun oynadık. Rakibin oyun kurmasına izin verdik ve savunmada zorlandık" ifadelerini kullandı.

Güneş, Uğurcan Çakır'ın kurtardığı penaltının maçın kırılma anlarından biri olduğunu belirterek, "İlk yarıda rakip daha fazla topa sahipti. İkinci yarıda ise daha kontrollü bir oyun sergileyerek hücum etmeye çalıştık ve golden sonra baskımızı artırdık" diye konuştu.

"Üç puan sevindirici ama yeterli değil"

Taraftarlara verdikleri destek için teşekkür eden Güneş, "Üç puan sevindirici ama yeterli değil. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Oyuncularımız cesaretle oynadı ve bu galibiyeti hak etti" dedi.

Hakem yönetimine de değinen Güneş, "Sarı kartlarımız vardı onlardan cezalı oyuncu olmadı. Bedava sarı kart gördüğümüz daha önceki maçta nasıl olduğunu anlamadığımız sarı kartlar vardı onlar bugün yoktu. Sadece şunu merak ediyorum. Bize bu penaltı verilirken, bize verilmezken ne düşündüğünü bilmiyorum. Bir de Mehmet Türkmen de çok yoruldu, hep bizim maçlara geliyor. Gelmesin demiyorum ama hakemleri yormasınlar bu kadar" diye konuştu.

"Kuyudayız, oradan çıkmaya çalışıyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda istedikleri sonuçları alamamalarına ilişkin de konuştu. Tecrübeli teknik adam, takımın oyun olarak geliştiğini ancak bazı eksiklikleri aşmakta zorlandıklarını belirtti. Güneş, deplasmanda yaşanan sıkıntıları şu sözlerle ifade etti: "Kuyudayız, her şeyi tam göremiyoruz, karanlık bir kuyu gibi. Oradan iple çıkmaya çalışıyoruz. Oyun olarak geliştiğimizi düşünüyorum ama deplasmanda motivasyon eksikliği olabilir. Kayseri maçında iyi oynamadık ama Samsun ve İstanbul'da kazanabilirdik. Kazanacağımız maçları kaçırıyoruz, bir basiret bağlanması var."

Özellikle maçlara kötü başladıklarını vurgulayan Güneş, "Rakibe uzak oynuyoruz, top kayıplarımız fazla. Deplasmanda böyle oynayınca sıkıntı oluyor. Ancak savunmada artık daha az hata yapıyoruz ve kolay gol yemiyoruz, bu olumlu bir gelişme" dedi.

Yeni transferlerin takıma adapte olmasının zaman aldığını belirten Güneş, "Bu yıldan 8 yeni oyuncumuz var. Yeni isimleri oturtmaya çalışıyoruz. Orta sahada da farklı denemeler yapıyoruz. Hücumda sıkıntımız yok ama oyun istikrarı ve savunma organizasyonunda eksiklerimiz var" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un puan kayıplarının takımı baskı altına aldığını dile getiren Güneş, "Bu hafta 29 puan olduk ama bir türlü 30'u bulamadık. Deplasmanda oynarken telaş başlıyor, bu sıkıntıyı çözmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"VAR da saçmaladı, hakemler de"

Şenol Güneş, hakem kararlarını ve VAR sistemini sert bir dille eleştirdi. Maçta verilen ve verilmeyen penaltı pozisyonlarına değinen Güneş, futbolun adalet duygusunun sarsıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Türk futbolu yeniden dizayn edilmeli. Bugünkü maçta penaltı pozisyonlarında ne düşünüldü anlayamadım. VAR da saçmaladı, hakemler de. Adalet sarsıldı, terazi yanlış tartıyor. Aynı pozisyonda farklı kararlar çıkıyor. Ofsayt değil, ama ofsayt verilip gol iptal ediliyor. ya da penaltı değil, ama penaltı veriliyor. UEFA toplantısında da söyledim, VAR tartışmaları bitirmek için getirildiyse, tam tersi oldu. Şimdi çok daha tehlikeli bir hale geldi. Madem yabancı VAR getiriyoruz, hakemleri de yabancı yapın. Hakemleri ortadan kaldırın, eğitime para harcamayın. Zaten her şeyi dışarıdan alıyoruz, hakemi de dışarıdan getirelim. Ama bu doğru bir sistem değil. Futbolun yeniden dizayn edilmesi lazım. Kendi insanımızı yetiştirmeliyiz, ama yetersizse dışarıdan destek almalıyız. Hakemlere artık sadece 'merhaba' deyip geçiyorum. Onların da Allah yolunu açık etsin. Çünkü konuşarak bir şeyin düzeleceğini düşünmüyorum. Futbolu biz düzeltebiliriz, ama bunu konuşarak değil, sistemli bir değişimle yapmak lazım."

Eren Elmalı'nın transfer dedikodularına yanıt

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın Galatasaray ile görüştüğüne dair çıkan iddialara açıklık getirdi. Güneş, "Eren karakter olarak böyle bir çocuk değil. Galatasaray'ın ilgisi vardı, bize de yansıttılar. Ancak süreç uzadı ve başka bir oyuncuya yöneldiler" dedi. Transfer görüşmelerinde kulübün menfaatlerinin ön planda olması gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, Eren'in gelişimini sürdürerek daha büyük hedeflere ulaşabileceğini belirtti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Güneş'ten Hakemlere Sert Tepki - Son Dakika

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