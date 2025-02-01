Güneş'ten kötü oyun değerlendirmesi - Son Dakika
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Güneş'ten kötü oyun değerlendirmesi

Güneş\'ten kötü oyun değerlendirmesi

Şenol Güneş, Kayserispor maçı sonrası kötü performansa ve kaybedilen 2 puana üzüldüğünü belirtti.

01.02.2025 19:38
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kötü bir oyun, kötü bir sonuç. Maalesef 2 puan kaybettik, üzgünüz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, maça iyi başlamadıklarını belirterek, "Kayserispor'un da sıkıntıları vardı, bizim de sıkıntılarımız var ama biz buraya kazanmak için geldik. Kayserispor da kazanmak istiyordu. Maalesef kendi oyunumuzun altında kaldık, 2 puan kaybettik. Bu bakımdan üzgünüz. Oyuna iyi başlamadık, Savunmada kalıp hızlı çıkışlarını bekliyorduk. Çok basit top kaybı yapınca Kayserispor da bunları kullandı. Ama ilk yarının ortalarından sonra düşündüğümüz oyuna döndük, hem pas yaptık hem de rakibin çıkmasını engelledik. Kenardan getirdiğimiz ataklar sayesinde pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık. İkinci yarı daha olumsuz bir oyun ortaya çıktı, oyuncu değişikliklerimiz de işe yaramadı. Girenler, çıkanlardan daha olumsuz olunca Kayserispor'un oyun yapısı gereği hızlı çıkışlar yaparak gol atmaya çalışıyordu. Kötü bir oyun, kötü bir sonuç. Maalesef 2 puan kaybettik, üzgünüz" dedi.

"Takımda en başarılı görünen Uğurcan'dı"

Takımda en başarılı görülen futbolcunun kaleci Uğurcan olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Uğurcan gayet iyiydi. Özellikle ikinci yarı birçok pozisyonda oyuna 'dur' dedi. Bizim hatalarımızla rakibin başarısını engelleyen kişiydi. Takımda en başarılı görünen Uğurcan'dı. İlk yarıda öyle pozisyonlar vardı ki atabilirdik. Bizim atabileceğimiz pozisyonlardı. Ama bunları daha fazla yapacak takımız. İkinci yarı yapamamak bizim için sıkıntı oldu. Rakibin de düşebileceğini düşündük, çünkü kadrosu geniş değildi. Fakat moral değerlerini artırdık, seyirci desteği ile onları biraz daha iştahlı hale getirdi" diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ayrıca takıma yapmayı düşündüğü transferler hakkında bilgi verdi. Güneş, "Stoper alacağız, orta sahada da bakacağız. Gelen oyuncular da umarım takıma katkı yapar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Güneş'ten kötü oyun değerlendirmesi - Son Dakika

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