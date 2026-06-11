Güreş Federasyonu'ndan Hatıra Ormanı - Son Dakika
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Güreş Federasyonu'ndan Hatıra Ormanı

Güreş Federasyonu\'ndan Hatıra Ormanı
11.06.2026 16:00
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Taha Akgül, Hatıra Ormanı açılışında sporcuların doğaya katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Bizim misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil, halka ve çocuklara doğru örnekler sunabilmek." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, federasyon yöneticileri ile birlikte Malatya'da Türkiye Güreş Federasyonu Hatıra Ormanı Açılış Töreni'ne katıldı.

Battalgazi ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi'nde gerçekleştiren törene; Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Levent Kanyonu Spor Kulübü Başkanı İlker Çarkçı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti il başkanları, öğrenciler ve güreş sporcuları katıldı.

Törende konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, doğayı çok seven sporcular olduklarını belirterek, "Federasyon olarak sosyal sorumluluk projesi olan hatıra ormanlarına imza atmak istiyorduk. İnşallah burada fidanları toprakla buluşturacağız. Bu ağaçlar geleceğin şampiyonları ve milli sporcuların Malatya'ya birer armağanı olacak. Çocuklarımız büyüyüp şampiyon oldukça bu ağaçlarda onlarla beraber büyüyecek. İnşallah bu ilki olsun. Türkiye'de hatıra ormanlarının sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Ağaçlar büyüyecek nefes alacak ki bizlerde dünyada nefes alsın. Bizim misyonumuz sadece sporcu yetiştirmek değil, halka ve çocuklara doğru örnekler sunabilmek. Bu anlamda da inşallah elimizden gelen her şeyi yapamaya çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından fidanların dikimi, plaket sunma ve hatıra fotoğrafları çekimi ile son buldu.

Kaynak: DHA

Taha Akgül, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreş Federasyonu'ndan Hatıra Ormanı - Son Dakika

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