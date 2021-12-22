VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, 2021 Dünya FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Imoco'yu 3-2 yendikleri maçın ardından 'En iyi orta oyuncu' seçildi.
Zehra'nın aşk yaşadığı konuşulan Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ali Dişli ile madalyalı paylaşımı, iddiaları kuvvetlendirdi.
Eren Ali Dişli'nin babası Emir Dişli, Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmıştı. Koyu Fenerbahçeli olan Dişli ailesinin oğulları Eren de takımına hayli düşkün.
Son Dakika › Spor › Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı - Son Dakika Spor