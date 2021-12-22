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Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı - Son Dakika

Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı

22.12.2021 14:14
Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı

Zehra Güneş'in aşk hayatıyla ilgili sır perdesi aralanıyor. Zehra'nın, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ali Dişli ile aşk yaşadığı söylentileri, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla birlikte daha da kuvvetlendi.

VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, 2021 Dünya FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Imoco'yu 3-2 yendikleri maçın ardından 'En iyi orta oyuncu' seçildi.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı

FOTOĞRAF GELDİ

Zehra'nın aşk yaşadığı konuşulan Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ali Dişli ile madalyalı paylaşımı, iddiaları kuvvetlendirdi.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı

AİLECEK FENERBAHÇELİ

Eren Ali Dişli'nin babası Emir Dişli, Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmıştı. Koyu Fenerbahçeli olan Dişli ailesinin oğulları Eren de takımına hayli düşkün.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı

Dünya Şampiyonası, Zehra Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı - Son Dakika
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