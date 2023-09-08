Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer, Fenerbahçe Opet'te oynayan voleybolcu Arina Federovstseva ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.
Arina Fedorovtseva ve Berke Özer çifti bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi. Fedorovtseva geçtiğimiz günlerde de Berke Özer'in formasını giydiği Eyüpspor'un maçını tribünden izlemişti.
Arina Fedorovtseva geçen yıl verdiği bir röportajda, "Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu söyleyip kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden beri çok fazla evlenme teklifi aldım." demişti.
Son Dakika › Spor › Güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor - Son Dakika