Güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor - Son Dakika

Güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor

Güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva\'nın sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor
Son Güncelleme: 08.09.2023 09:15

Fenerbahçe Opet'in başarılı voleybolcusu Arina Fedorovtseva, sarı-lacivertlilerin eski kalecisi Berke Özer ile aşk yaşıyor. İkili bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Güzel voleybolcu geçtiğimiz günlerde de Berke'nin formasını giydiği Eyüpspor'un maçını tribünden izlemişti.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer, Fenerbahçe Opet'te oynayan voleybolcu Arina Federovstseva ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Arina Fedorovtseva ve Berke Özer çifti bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi. Fedorovtseva geçtiğimiz günlerde de Berke Özer'in formasını giydiği Eyüpspor'un maçını tribünden izlemişti.

Güzelliğiyle büyüleyen voleybolcunun sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor
Görüntü: yengespormags

"ÇOK FAZLA EVLENME TEKLİFİ ALDIM"

Arina Fedorovtseva geçen yıl verdiği bir röportajda, "Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu söyleyip kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden beri çok fazla evlenme teklifi aldım." demişti.

Güzelliğiyle büyüleyen voleybolcunun sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor
Güzelliğiyle büyüleyen voleybolcunun sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor
Güzelliğiyle büyüleyen voleybolcunun sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor
Güzelliğiyle büyüleyen voleybolcunun sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor
Güzelliğiyle büyüleyen voleybolcunun sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor

Fenerbahçe, Berke Özer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor - Son Dakika
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