Güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva\'nın sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer, Fenerbahçe Opet'te oynayan voleybolcu Arina Federovstseva ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Arina Fedorovtseva ve Berke Özer çifti bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi. Fedorovtseva geçtiğimiz günlerde de Berke Özer'in formasını giydiği Eyüpspor'un maçını tribünden izlemişti.

Görüntü: yengespormags

"ÇOK FAZLA EVLENME TEKLİFİ ALDIM"



Arina Fedorovtseva geçen yıl verdiği bir röportajda, "Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu söyleyip kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden beri çok fazla evlenme teklifi aldım." demişti.