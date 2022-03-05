GZT Giresunspor: 1-2 - Son Dakika
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GZT Giresunspor: 1-2

05.03.2022 18:02
GZT Giresunspor: 1-2

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Serkan ÇimenÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Eren (Dk. 46 Sabo), Holmen, Ponck, Cemali (Dk. 75 Cisse), Dabo (Dk. 46 Phiri), Fernandes, Mendes (Dk. 57 Alper), Yusuf (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Serkan Çimen

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Eren (Dk. 46 Sabo), Holmen, Ponck, Cemali (Dk. 75 Cisse), Dabo (Dk. 46 Phiri), Fernandes, Mendes (Dk. 57 Alper), Yusuf (Dk. 57 Deniz), Boyd, PohjanpaloGZT GİRESUNSPOR: Okan - Hayrullah, Diarra, Perez, Behich, Traore (Dk. 90 Sergen), Flavio, Sergio (Dk. 66 Süleymanov), Chiquinho, Muhammed (Dk. 75 Diabate), Umut (Dk. 75 Balde)GOLLER: Dk. 14 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) - Dk. 45+2 (P) Chiquinho, Dk. 48 Traore (GZT Giresunspor)SARI KARTLAR: Ponck, Cisse, Phiri (Çaykur Rizespor) - Traore (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında GZT Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor karşılaşması öncesi, geçtiğimiz günlerde vefat eden, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de futbol oynayan, Rizespor'un kurucu üyelerinden A milli futbolcu Şenol Birol için saygı duruşunda bulunuldu.

17'nci dakikada Mehmet'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.14'üncü dakikada Gedson'un kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içerisinde Pohjanpalo'nun kafa şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.21'inci dakikada Chiquinho'nun ceza sahası dışındaki şutunda kaleci Gökhan topu kornere çıkarmayı başardı.45+1'inci dakikada Holmen'in ceza sahası içerisinde Muhammet'i düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.45+2'inci dakikada Chiquinho'nun kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 1-1.48'inci dakikada gelişen GZT Giresunspor atağında Sergio'nun pasında ceza sahasında sağ çaprazında topla buluşan Traore'nin şutunda top direk dibinde ağlarla buluştu: 1-2.49'uncu dakikada ceza sahası içindeki karambolde Chiquinho'nun vuruşunda topu kaleci Gökhan çıkardı.50'nci dakikada Hayrullah'ın ceza sahası yan çizgisinden gönderdiği topu önüne alan Chiquinho'nun vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.52'nci dakikada Mendes'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Boyd topu altı pas içerisindeki Sabo'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan çizgide topu çıkardı.79'uncu dakikada gelişen GZT Giresunspor atağında Diabate sol kanattan yönelerek ceza sahasına girdi. Ön direkte araya giren Phiri topu uzaklaştırdı.84'üncü dakikada Chiquinho'nun kullandığı köşe vuruşuna ön direkte topu savunma uzaklaştırdı. Ceza yayı önünde topu alan Traore'nin şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


- Rize
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Yaşar Kemal, Giresunspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor: 1-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GZT Giresunspor: 1-2 - Son Dakika
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