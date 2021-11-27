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GZT Giresunspor maçından notlar - Son Dakika

GZT Giresunspor maçından notlar

27.11.2021 19:06
GZT Giresunspor maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklikSergen Yalçın formasyonu değiştirdiMert Günok ligde 4 maç sonra görev aldıNecip Uysal 3 maç sonra 11'deN'Koudou'nun ligdeki ilk 11 hasreti bittiSavunmanın göbeği Vida ve Necip'e emanetBatshuayi bu kez 11'deTribünler boş kaldıHakan Keleş'ten 2 değişiklikOLGUCAN KALKAN...

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Sergen Yalçın formasyonu değiştirdi

Mert Günok ligde 4 maç sonra görev aldıNecip Uysal 3 maç sonra 11'deN'Koudou'nun ligdeki ilk 11 hasreti bittiSavunmanın göbeği Vida ve Necip'e emanetBatshuayi bu kez 11'deTribünler boş kaldıHakan Keleş'ten 2 değişiklikOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Girenspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadelede Hüseyin Göçek düdük çaldı. Göçek'in yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve İbrahim Bozbey üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybedilen Ajax maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezası nedeniyle Ajax karşılaşmasında görev alamayan Josef'i 11'de görevlendirdi. Savunmanın ortasında Montero'nun yerine Necip Uysal'ı oynatan Yalçın, beklentilerin altında kalan Alex Teixeira'nın yerine ise sakatlığını atlatan Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Vida, Necip Uysal ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta alanın sağında Ghezzal'ı, solunda N'Koudou'yu görevlendiren Sergen Yalçın, ortada ise Josef de Souza ve Miralem Pjanic'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihleri ise sakatlığını atlattıktan sonra Ajax maçının son 25 dakikalık bölümünde görev yapan Batshuayi ve Cyle Larin oldu.SERGEN YALÇIN FORMASYONU DEĞİŞTİRDİBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, GZT Giresunspor mücadelesi öncesinde takımın formasyonunda değişikliğe gitti. Sezon genelinde 4-1-4-1 dizilimiyle sahada yer alan Yalçın, Giresunspor mücadelesinde 4-4-2 formasyonunu tercih etti.  Yalçın bu sezon, ilk kez çift forvetli sistemi Giresunspor karşısında denedi.MERT GÜNOK LİGDE 4 MAÇ SONRA GÖREV ALDISiyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, ligde 4 maç sonrasında bir karşılaşmada 11'de görev yaptı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda 3-2 mağlup olunan karşılaşmada 11'de başlayan Mert Günok, sonrasında ligde oynanan Galatasaray, Hatayspor, Trabzonsporve Alanyaspor maçları ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 2 Sporting maçında görev yapmamıştı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan Mert Günok, Giresunspor mücadelesinde de ilk 11'de forma şansı buldu.NECİP UYSAL 3 MAÇ SONRA 11'DESiyah-beyazlı ekibin takım kaptanı Necip Uysal, 3 maçlık aranın ardından 11'deki yerini aldı. Son olarak deplasmanda Hatayspor'a 1-0 kaybedilen mücadeleye 11'de başlayan ve 68 dakika sahada kalan Necip Uysal, sonrasında oynanan Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının kadrosunda yer almış ancak görev yapmamıştı. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise Ajax'a 2-1 mağlup olunan karşılaşmada oyuna sonradan dahil olmuştu.N'KOUDOU'NUN LİGDEKİ İLK 11 HASRETİ BİTTİSiyah-beyazlı ekipte, GZT Giresunspor karşısında 11'de görev yapan bir başka isim ise Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou oldu. Yeni Malatyaspor maçında 11'de görev alıp sakatlandıktan sonra uzun süre formasından ayrı kalan N'Koudou, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu. N'Koudou, hafta içinde oynanan Ajax maçında da 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.SAVUNMANIN GÖBEĞİ VİDA VE NECİP'E EMANETSiyah-beyazlı ekipte, Giresunspor maçında savunmanın göbeğinde Domagoj Vida ve Necip Uysal görev yaptı. Beşiktaş'ta bu sezon eleştiri oklarının hedefi olan savunma göbeği, Giresunspor maçında da değişti. Daha önce Vida - Welinton, Vida - Montero gibi ikililere görev veren teknik direktör Sergen Yalçın, Giresunspor karşısında Vida ve Necip'i sahaya sürdü. İki oyuncu daha önce Galatasaray derbisinde de savunmanın göbeğinde birlikte görev yapmış ve siyah-beyazlılar derbi maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.BATSHUAYİ BU KEZ 11'DESiyah-beyazlı ekipte, Giresunspor karşısında Belçikalı golcü Mich Batshuayi 11'deki yerini aldı. Hatayspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olunan karşılaşmaya 11'de başlayan ve yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınan Batshuayi, ligde oynanan Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında formasından uzak kalmıştı. Ajax maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Belçikalı golcü, Giresunspor maçının 11'indeki yerini aldı.TRİBÜNLER BOŞ KALDIBeşiktaş'ın GZT Giresunspor'u konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar dikkat çekti. Kale arkası tribününde yer alan az sayıda taraftar Beşiktaşlı futbolculara karşılaşma öncesinde sevgi gösterilerinde bulundu. HAKAN KELEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİKGZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında iç sahada 1-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, orta alanda Pelupessy'nin yerine Traore'ye, hücum hattında Doukara'nın yerine ise Balde'ye 11'de görev verdi.GZT Giresunspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Okan Kocuk- Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Balde."

Sergen Yalçın, Giresunspor, Necip Uysal, Mert Günok, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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