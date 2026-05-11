Haberler.com'dan Sami Uğurlu'yu zorlayan soru: Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberler.com'dan Sami Uğurlu'yu zorlayan soru: Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik

Haberin Videosunu İzleyin
Haberler.com\'dan Sami Uğurlu\'yu zorlayan soru: Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik
11.05.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haberler.com\'dan Sami Uğurlu\'yu zorlayan soru: Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik
Haber Videosu

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray’a 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Haberler.com’dan Fatih Kocatürk’ün “Maçtaki sakatlıklar sizi nasıl etkiledi?” sorusunu yanıtlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, erken değişikliklerin oyun planlarını bozduğunu belirterek Galatasaray karşısında kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray’a 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Haberler.com’dan Fatih Kocatürk’ün sorularını yanıtlayan genç teknik adam, takımının sahadaki performansından memnun olduğunu söyledi.

“ERKEN DEĞİŞİKLİKLER BİZİ ETKİLEDİ”

Haberler.com’dan Fatih Kocatürk’ün, “Maçtaki sakatlıklar sizi nasıl etkiledi?” sorusuna cevap veren Sami Uğurlu, “Burada önceliğimiz oyunu tutmaktı ama olmadı. Galatasaray geriye koştuğunda oyundan düşüyor ancak erken değişiklikler bizi etkiledi” ifadelerini kullandı.

“OSIMHEN’İ DURDURMAK KOLAY OLMADI”

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’e de değinen Uğurlu, “Rakibe imkan vermedik ama Osimhen’i durdurmak kolay olmadı” dedi. Antalyaspor’un sahada istediklerini büyük ölçüde yaptığını belirten genç teknik adam, takımının ortaya koyduğu mücadeleye vurgu yaptı.

“EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK”

Maç sonunda ortaya çıkan sonucun adil olmadığını savunan Sami Uğurlu, “Sahada istediğini ortaya koyan bir Antalyaspor vardı. Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik” şeklinde konuştu.

Haberler.com Özel, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haberler.com'dan Sami Uğurlu'yu zorlayan soru: Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
Süper Lig’e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ’’Diren ha’’ şarkısı eşliğinde kaldırdı Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan dikkat çeken FETÖ değerlendirmesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken FETÖ değerlendirmesi
El Clasico’da Real Madrid’i deviren Barcelona, La Liga’da 29. kez şampiyon El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu

20:33
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
20:26
Osimhen’e kötü haber
Osimhen'e kötü haber
19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:59
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
18:54
El Clasico’ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal’dan istediği şeyi açıkladı
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:40:04. #7.12#
SON DAKİKA: Haberler.com'dan Sami Uğurlu'yu zorlayan soru: Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.