Hacılarlı Sporcu Sueda Sultan Evci, Şili'de Üçüncü Oldu - Son Dakika
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Hacılarlı Sporcu Sueda Sultan Evci, Şili'de Üçüncü Oldu

Hacılarlı Sporcu Sueda Sultan Evci, Şili\'de Üçüncü Oldu

Hacılar Belediyesi ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü sporcusu Sueda Sultan Evci'nin Şili'de düzenlenen Uluslararası Dağ Kayağı yarışmasında elde ettiği üçüncülüğü kutladı. Özdoğan, Kayseri'nin kış sporları potansiyeline dikkat çekti.

23.09.2024 12:21  Güncelleme: 12:22
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Hacılar Belediyesi ve Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Başkanı Bilal Özdoğan; HADAK sporcularının uluslararası alanda önemli başarılara imza attığını belirtti. Başkan Özdoğan, Şili'de düzenlenen Uluslararası Dağ Kayağı yarışmasında üçüncülük elde eden Sueda Sultan Evci'yi tebrik ederek, ilçenin kış sporlarındaki potansiyeline dikkat çekti.

Kısa adı HADAK olan Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü sporcularının başarıları Türkiye dışına taşıyor. HADAK sporcusu Sueda Sultan Evci, Şili'de düzenlenen Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası'nda üçüncü oldu Konuya dair açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri'nin kış sporları açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunun altını çizerek; "Erciyes Dağı'nın modern tesisleri ve kaliteli kar yapısı sayesinde kayak, snowboard gibi kış sporları için ideal bir ortam sunuyoruz. Hacılar ilçemiz de Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alarak hem doğal güzellikleriyle hem de spor imkanlarıyla Kayseri'nin turizm ve spor açısından öne çıkan merkezlerinden biridir" dedi.

HADAK Kulübü sporcularının bu avantajı başarıya dönüştürdüğünü belirten Başkan Özdoğan; "Sporcularımız kış sporları ve dağcılık alanında kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandırıyor ve gelecek nesillere örnek oluyorlar. Güney Amerika Şili'de düzenlenen uluslararası dağ kayağı yarışmasında üçüncülük elde eden sporcumuz Sueda Sultan Evci'yi gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizi başarıyla temsil eden Sueda, azmi ve disipliniyle hepimize ilham kaynağı oldu. Kendisine başarılarla dolu bir spor kariyeri diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hacılarlı Sporcu Sueda Sultan Evci, Şili'de Üçüncü Oldu - Son Dakika

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