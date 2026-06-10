Hacıosmanoğlu: Gruptan Lider Çıkmalıyız - Son Dakika
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Hacıosmanoğlu: Gruptan Lider Çıkmalıyız

Hacıosmanoğlu: Gruptan Lider Çıkmalıyız
10.06.2026 08:05
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Avustralya maçı için hedeflerini açıkladı ve başarı diledi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım. Az kaldı. İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp sonrasında yolumuz daha da açılıyor, devam edeceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Avusturalya ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarına ABD'nin Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde devam ediyor. Ay-yıldızların bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. Ayrıca IBF hafif sıklet dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan da Mesa şehrinde oynayacağı karşılaşma öncesinde milli takımın antrenmanını takip etti. Antrenmanda ayrıca Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş de yer aldı.

Elif Nur Turhan'ın Mesa'da maça çıkacağını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Boksöre ihtiyacımız var, darbe indirmemiz lazım. Elif kardeşimi tebrik ediyorum. Şimdi öğrendim dünya şampiyonluğu var. İnşallah 1 kemer daha var, onu da alırsa 4 kemerin sahibi olacak. Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Burada bir ABD'li rakibiyle karşılaşacak" diye konuştu.

'GRUPTAN LİDER ÇIKIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Kupada hedeflerinin belli olduğunu ancak adım adım gitmeleri gerektiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım. Az kaldı. İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp sonrasında yolumuz daha da açılıyor, devam edeceğiz. Sıcak ama nem yok. Güneş battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyorsunuz. Çocuklar sıkı çalışıyorlar. Şu anda da tam antrenman havası" ifadelerini kullandı.

ELİF NUR TURHAN: BRANŞLARIMIZ FARKLI OLSA DA YÜREKLERİMİZ BİR OLACAK

Branşlar farklı olsa da her sporcunun tek amacının Türk bayrağını temsil etmek olduğunu belirten Elif Nur Turhan, "Arizona'da Türk bayrağını görmek bana büyük güç verdi. Maç öncesi motivasyonu oldu. Her ne kadar branşlarımız farklı olsa da yüreklerimiz bir olacak, tek bir amaca hizmet edeceğiz, bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Hem Elif Nur Turhan'a hem de A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyen Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş, "Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. İnşallah Elif burada unvanını koruyacak, milli takımımız da gönlümüzdeki yerine gidecektir. Hem Elif'e hem de milli takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Avustralya, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hacıosmanoğlu: Gruptan Lider Çıkmalıyız - Son Dakika

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