Hakan Çalhanoğlu: Ben Türkiye\'de tek bir takımın hayalini kuruyorum

İsmi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Interli milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili Burhan Can Terzi'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

INTER'DE KALMAK İSTİYOR

Milli yıldız, Inter kaptanı Lautaro Martinez ile arasında bir problem kalmadığını ve uzun süre Serie A devi Inter'de kalmak istediğini söyledi.

''TEK BİR TAKIMIN HAYALİNİ KURUYORUM''

Fenerbahçe ile yaptığı transfer görüşmesi hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu, ''Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Beyle görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum. Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli.'' şeklinde sözler sarf etti.