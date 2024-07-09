Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız\'a sahip çıktı

Ahmet Yamaç:

Hangi gurur. Sen de dua et de o gölü attın. Birileri de seni paylaşırdı: Gururumuz diye. Bu ne ya, Milli takım diye bunlar eleştirilmeyecek mi? Başarılı olanı övmek kadar başarısız olanı da başarılı olma kıvamına getirmek de önemlidir. Bu da eleştiri ile olur.