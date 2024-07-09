Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı

Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız\'a sahip çıktı

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, turnuvadaki performansıyla eleştirilen Kenan Yıldız'a sahip çıktı. Çalhanoğlu, genç yıldızın fotoğrafını ''Gururumuz'' notuyla paylaştı.

09.07.2024 22:57
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A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla eleştirilen milli takımın genç oyuncularından Kenan Yıldız ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"GURURUMUZ"

Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız'ın fotoğrafını koyduğupaylaşımına "Gururumuz" notunu düştü. Bu paylaşım futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İşte o paylaşım;

Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı


ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLMUŞTU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gitme başarısı gösteren A Milli Takımımızın genç futbolcularından Kenan Yıldız, sergilediği performans nedeniyle turnuva boyunca eleştirilmişti. Hatta Kenan'a ilk 11'de şans veren ve uzun süre sahada tutan ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella da bu eleştirilerden nasibi almıştı. 19 yaşındaki yıldız ayrıca, Hollanda maçının ardından ve yurda dönüş yolculuğunda kameralara yansıyan üzgün görüntüleri dikkat çekmişti.

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Yamaç: Hangi gurur. Sen de dua et de o gölü attın. Birileri de seni paylaşırdı: Gururumuz diye. Bu ne ya, Milli takım diye bunlar eleştirilmeyecek mi? Başarılı olanı övmek kadar başarısız olanı da başarılı olma kıvamına getirmek de önemlidir. Bu da eleştiri ile olur. 13 13 Yanıtla
  • İzzet Gitmez: Ferhat eser yorumun nerde kral 8 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Şenol Güneş eşittir Kenan karaman. Montella eşittir Kenan yıldız. Hepsinin bir takıntısı var. Kerem akturkoglu Portekiz maçında iyi sinyal vermişti. Yine de kızağa çekti. Daha çok oynamalıydı ama keşkelere çare yok. 4 1 Yanıtla

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