Hakan Çalhanoğlu: 'Mutlu değilim'

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, deplasmanda son anlarda 3-2 kazanılan Letonya karşılaşmasını değerlendirdi.

"MUTLU DEĞİLİM"

Takımın daha iyi olması gerektiğini belirten deneyimli futbolcu, "Çok şükür 3 puanı aldık ama mutlu değilim. Adamlar 10 kişiyken son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense. Saha küçük falan deyip bahane bulmamalıyız, daha iyi oynamalıyız" dedi.

"KÖTÜ OYNADIĞIMIZI AÇIKÇA SÖYLÜYORUM"

Kötü oynadıklarını belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Daha rahat kazanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz ama seyircilere rahat maç izletebilmeliyiz. Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız. İnşallah bu galibiyeti Samsun'a taşıyacağız" ifadelerini kullandı.