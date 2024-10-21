Hakan Çalhanoğlu\'ndan Inter\'e kötü haber

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Bu kez de basına sataştı

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İtalya Serie A devlerinden Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

MAÇIN BAŞINDA OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Ligin 8. haftasında Roma'ya karşı oynanan ve 1-0 kazanılan maçta sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu, Karşılaşmanın 12. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Çalhanoğlu'nun yerine Davide Frattesi oyuna girmişti.

KAÇIRAĞI MAÇLAR

Inter'den Hakan'ın sakatlığı için yapılan açıklamada, sol uyluk iç adalesinde kas gerilmesi tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli yıldızın kesin olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Young Boys maçında forma giyemeyecek. 30 yaşındaki orta sahanın 27 Ekim'de oynanacak olan Juventus maçını da kaçırma olasılığı bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 9 maça çıktı. Hakan, bu karşılaşmalarda attığı 2 golle takımına katkı verdi.