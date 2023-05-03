Kaleci hayata küstü, İtalyanlar şokta! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol

Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan muhteşem döndü. Inter'in deplasmanda Verona ile oynadığı lig maçına Hakan Çalhanoğlu'nun attığı mükemmel gol damga vurdu.

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ÖLÇTÜ, BİÇTİ, VURDU

Hakan, 36. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü adeta tasarlayıp attı. Lautaro'nun önüne bıraktığı pasta topu tek dokunuşla düzelten Hakan, bir füze çıkardı. Havada adeta süzülen top, sol üst köşeden filelerle buluştu. Kaleci Montipo'nun uçuşu adeta golü daha da güzelleştirdi.

Görüntü: S Sport

41 MAÇTA OYNADI

29 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Inter'de 41 resmi maça çıktı. Ligde 29 maçta 2 gol ve 6 asist üreten Hakan, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 maçta ise 1 gol 1 asistle oynadı. 35 milyon euro piyasa değeri olan Hakan'ın mukavelesi Haziran 2024'te doluyor.

Görüntü: S Sport