Kaleci hayata küstü, İtalyanlar şokta! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol - Son Dakika
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Kaleci hayata küstü, İtalyanlar şokta! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol

03.05.2023 23:42
Kaleci hayata küstü, İtalyanlar şokta! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol

Inter formasını terleten milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Verona ile oynadıkları maçta olağanüstü bir gole imza attı. Yaklaşık 30 metreden sert bir şut çeken Hakan, kaleciyi mahvetti. Sahadaki futbolcular da olup biteni anlamadı. Milli futbolcunun attığı gol kadar yaptığı sevinç de dikkat çekti.

Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan muhteşem döndü. Inter'in deplasmanda Verona ile oynadığı lig maçına Hakan Çalhanoğlu'nun attığı mükemmel gol damga vurdu.

Yok artık Hakan Çalhanoğlu! Bu golü kurtarabilecek bir kaleci dünyada yok
Görüntü: S Sport

ÖLÇTÜ, BİÇTİ, VURDU

Hakan, 36. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü adeta tasarlayıp attı. Lautaro'nun önüne bıraktığı pasta topu tek dokunuşla düzelten Hakan, bir füze çıkardı. Havada adeta süzülen top, sol üst köşeden filelerle buluştu. Kaleci Montipo'nun uçuşu adeta golü daha da güzelleştirdi.

Yok artık Hakan Çalhanoğlu! Bu golü kurtarabilecek bir kaleci dünyada yok
Görüntü: S Sport

41 MAÇTA OYNADI

29 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Inter'de 41 resmi maça çıktı. Ligde 29 maçta 2 gol ve 6 asist üreten Hakan, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 maçta ise 1 gol 1 asistle oynadı. 35 milyon euro piyasa değeri olan Hakan'ın mukavelesi Haziran 2024'te doluyor.

Yok artık Hakan Çalhanoğlu! Bu golü kurtarabilecek bir kaleci dünyada yok
Görüntü: S Sport
Yok artık Hakan Çalhanoğlu! Bu golü kurtarabilecek bir kaleci dünyada yok
Görüntü: S Sport
İtalyanlar şoka girdi! Hakan Çalhanoğlu'nun golü kaleciyi hayata küstürdü
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Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Inter Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaleci hayata küstü, İtalyanlar şokta! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaleci hayata küstü, İtalyanlar şokta! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol - Son Dakika
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