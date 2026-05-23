Hakan Safi'den Yeni Yönetim Tanıtımı

23.05.2026 12:41
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, yönetim kurulu listesini tanıtarak camiaya destek sözü verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tanıttı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Safi, "Benim hayalimdeki yönetim burada. Hepsine teşekkür ediyorum. Tanışma toplantımıza hoş geldiniz. Gerek bugün bu masada oturanlarla gerekse gölgede kalarak canla başla çalışanlarla bizler için çok kıymetli Fenerbahçe yöneticiliği için yola çıktık. Şanlı Fenerbahçe'yi yeniden hak ettiği noktalara taşımak için 'Şampiyon Fenerbahçem ne istersen iste benden.' dedik. Bu yolculukta daha önceden tanıdığım kıymetli isimlerin desteğiyle şevkim arttı, bana güç verdiler." ifadelerini kullandı.

Yöneticilik teklif ettiği isimlerden büyük teveccüh gördüğünü dile getiren Safi, şöyle devam etti:

"Eylül ayında verdiğim karar sonrasında birbirinden değerli Fenerbahçelilerle dertlerimizi paylaştım. Yöneticilik teklif ettiğim her isimden büyük teveccüh gördüm. Fenerbahçe konusunda arkadaşlarım benle aynı dertleri yaşıyoruz. Camia hafızasına hitap eden değerli isimleri yanımda görmek beni mutlu ediyor. Gücümüze güç katan bu genç arkadaşları yanımızda görmek gurur kaynağı. Fenerbahçe maalesef büyüklüğünü unuttu. İçerdeki anlamsız kavgalar nedeniyle potansiyelini bir kenara bıraktı. Ben bu camianın hizmetkarıyım. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe'ye üstünlük taslamayacağız. Bizler 'Fenerbahçe'nin kendisiyiz.' hiç demeyeceğiz. Camianın bizlere vereceği yetkinin ağırlığının her zaman farkında olacağız. Ben takım oyununa inanan bir arkadaşınızım. Yönetimi oluştururken 12 kişilik ekiple oturduk, istişare ettik. Alanında uzman, camianın kültürünü bilen, enerjisi yüksek, güçlü ve kararlı bir yönetim oluşturduk. Bugün karşınızda Fenerbahçe'nin çok yakından tanıdığı isimler var."

Yönetimindeki genç isimlerin Fenerbahçe'nin geleceğine yön vereceğini aktaran Safi, "Fenerbahçe siyasetine yeni adım atan genç arkadaşlarımız da taze fikirleri ve enerjisiyle bizleri daha iyi noktalara taşıyacaklar. Yönetimde yer alan birçok isim ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecek. Kalben inanıyorum önümüzdeki yıllarda bu yönetim birçok başkan adayı çıkaracak. Karma bir yönetim kurulu oluşturmaya özen gösterdik. Finansal olarak güçlü, bağlantıları kuvvetli isimleri bir araya getirdik. Bizler Fenerbahçe yönetimine talip isimler olarak camianın sorunlarını iyi biliyoruz. Kalbi sarı-lacivertle çarpan herkese yakın olacağız. Yönetimle camia arasındaki kopukluğu ortadan kaldıracağız, hiç kibirli olmayacağız. Fenerbahçe sahibi, ben Fenerbahçeliyim diyenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve gelmeleri durumunda tüm güçleriyle çalışacaklarını anlatan Hakan Safi, "Futbol AŞ için belirlediğimiz isimlerden birkaçı aramızda. Zorlandığımız tek nokta 10'larca isim arasından seçim yapmak oldu. Bugün yönetim listelerinde yer alamayan isimlerin de bizlere destek olacağını çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'nin canlı hafızasından faydalanmak istiyorum. Camianın tecrübeli isimlerini bir araya getirip her ay toplantılar yapacağım. Fenerbahçe için kayıtsız şartsız her şeyi yapmaya hazırım. Hiçbir korkum da yok, cesaretim var. Ancak bu bir takım oyunu. Yönetimi belirlerken Fenerbahçe için çalışacak isimleri tercih ettik. Mevki bir amaç değil listedeki arkadaşlar için. Ben Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için yöneticilik beklemedim. Arkadaşlarım da makam teklif edilmesini beklemedi." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Safi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler 7 haziranda sonuç ne olursa olsun mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Esas yenilgi mücadeleden vazgeçtiğin andır. Bizler her zaman yerden kalkmasını, mücadele etmesini bildik. Hayatımızı buna göre şekillendirdik. Biz kriz anından uzak duranlardan olmayacağız. Bizimkisi makam sevgisi değil Fenerbahçe sevgisinin kendisidir. Biz seçimi kazanacağız, bundan eminim. Ben inandım sizler de inanın. Projelerimiz hazır. Konuştuğumuz her Fenerbahçelinin derdini dinliyorum. Ben yakın teması seven biriyim. Herkesle konuşuyor, dinliyor, gözlem yapıyorum. Göz göze, kalp kalbe temas, insanlara dokunmak bizim mottomuz bu. Beklentilerin farkındayım, saha içini çözeceğiz. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız. Tribündeki dağınıklığın farkındayız. Stat ve tesis konusunda adımlar atacağız. Fenerbahçe'mizi hep beraber 2050 senesine hazırlayacağız. Kulübümüzün entelektüel sermayesine sahip çıkacağız ve eğitim alanındaki sorunları gidereceğiz. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi çocuklarımıza yaşatmak için yola çıkacağız. İnşallah hep beraber Fenerbahçe'mizi bu sene şampiyon yapacağız."

Hakan Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

Kaynak: AA

