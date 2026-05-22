Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Safi, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım hakkında ortaya attığı iddia ile gündeme oturdu.
Safi, Aziz Yıldırım'ın geçmişte birlik ve beraberlik çağrısı yapmadığını belirterek, "Aziz Başkan, 2018'den beri hiçbir başkana öyle birlik beraberlik çağrısı yapmadı, hiçbir başkana destek açıklaması yapmadı. Önce o arşivleri çıkaralım, onları soralım." dedi.
Seçim sürecinde kendi yolunda ilerlediğini vurgulayan Safi, "Bizim derdimiz çağrıya kulak vermek değil, bizim derdimiz Fenerbahçe. Kendi yolumda ilerliyorum. Kim birlik istiyor kim istemiyor, arşivler orada duruyor. Ben kendi hayallerimle, kendi isteklerimle devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
7 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili de konuşan Safi, "Seçim de 7 Haziran'da, Allah nasip ederse kazanacağız. Ben kendi yolumda devam ediyorum. Karşının kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Karşı taraf adaydır.'' sözlerini sarf etti.
Hakan Safi, Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atarak, "Aziz Yıldırım yarıştan çekilecek diyorlar, ben öyle duyuyorum. Yeni daha bu." açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Spor › Hakan Safi'den Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?