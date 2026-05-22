Hakan Safi'den Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek

22.05.2026 23:41
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Aziz Yıldırım hakkında ortaya attığı iddia ile gündem yarattı. Hakan Safi, yaptığı açıklamada ''Aziz Yıldırım yarıştan çekilecek diyorlar, ben öyle duyuyorum. Yeni daha bu" dedi.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Safi, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım hakkında ortaya attığı iddia ile gündeme oturdu.

''ARŞİVLERİ ÇIKARALIM, ONLARI SORALIM''

Safi, Aziz Yıldırım'ın geçmişte birlik ve beraberlik çağrısı yapmadığını belirterek, "Aziz Başkan, 2018'den beri hiçbir başkana öyle birlik beraberlik çağrısı yapmadı, hiçbir başkana destek açıklaması yapmadı. Önce o arşivleri çıkaralım, onları soralım." dedi.

''BİZİM DERDİMİZ FENERBAHÇE'' 

Seçim sürecinde kendi yolunda ilerlediğini vurgulayan Safi, "Bizim derdimiz çağrıya kulak vermek değil, bizim derdimiz Fenerbahçe. Kendi yolumda ilerliyorum. Kim birlik istiyor kim istemiyor, arşivler orada duruyor. Ben kendi hayallerimle, kendi isteklerimle devam ediyorum." ifadelerini kullandı. 

''KARŞININ KİM OLDUĞU BENİ İLGİLENDİRMİYOR''

7 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili de konuşan Safi, "Seçim de 7 Haziran'da, Allah nasip ederse kazanacağız. Ben kendi yolumda devam ediyorum. Karşının kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Karşı taraf adaydır.'' sözlerini sarf etti. 

''YARIŞTAN ÇEKİLECEK DİYORLAR''

Hakan Safi, Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atarak, "Aziz Yıldırım yarıştan çekilecek diyorlar, ben öyle duyuyorum. Yeni daha bu." açıklamasını yaptı. 

