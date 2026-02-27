Hakem VAR Kararıyla Gündem Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Hakem VAR Kararıyla Gündem Oldu

27.02.2026 05:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juventus'un karşılaştığı VAR kararı, hakemin ikinci sarı kartı iptal etmemesi üzerine tartışmalara yol açtı.

Hakemlerin, saha kenarındaki VAR monitörüne bakıp, karar değiştirmesi artık alışılagelen bir görüntü.

Dolayısıyla, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından Lloyd Kelly'ye ikinci sarı kartını çıkarttıktan sonra maçın hakemi Joao Pinherio elleriyle havada o tanıdık VAR monitörü işareti yapıp, saha kenarına koştuktan sonra, bazı Juventus taraftarları umutlandı.

Hakem, Şampiyonlar Ligi play off ikinci karşılaşmasında kararı gerçekten değiştirdi.

Ancak daha önce Bournemouth ve Newcastle formaları giyen savunmacı Kelly'nin ikinci sarı kartı silinmedi ve doğrudan kırmızı kart gördü.

27 yaşındaki oyuncu 49. dakikada alınan kararı öfkeyle karşıladı ve oyundan çıkarken tünel duvarını tekmeledi. Juventus Menajeri Luciano Spaletti ise kenarda olanlara şaşkınlıkla bakıyordu.

Juventus bu aşamada, 5-2 yenildiği ilk karşılaşmadaki yenilgiyi tersine çevirmeye çalışıyordu ve 1-0 öndeydi.

Juventus 10 kişi kalmasına rağmen skoru 3-0'a taşımaya başardı ama Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın uzatmadaki golleri turu Galatasaray'a getirdi.

Kurallar ne diyor?

Şampiyonlar Ligi'nde VAR sadece gollerle ilgili net ve açıt hatalar, ceza sahası içindeki olaylar, doğrudan kırmızı kartlar ve hakkında karar verilen oyuncuların karıştırılması hallerinde kullanılıyor.

Sarı kartlara müdahalede VAR'a gidilmiyor, dolayısıyla zaten Kelly'nin ikinci sarı kartının silinmesi hiç VAR hakemlerinin niyeti olmadı.

Ancak yukarıdaki kurallar sadece VAR hakemleri orta hakemleri monitöre gönderme kararı alırken uygulanıyor. Monitördeki değerlendirmesine başladığında sorumluluk orta hakemde ve uygun gördükleri bütün kararları alabiliyorlar.

Tesadüfen, futbolun kurallarını koyan Uluslararası Futbol Birliğ Kurulu'nun, Cumartesi günü yapacağı yıllık genel toplantısında, yanlış verilen ikinci sarı karlarda da VAR'ın devreye girmesini kabul etmesi bekleniyor.

Kelly hava topu mücadelesinden sonra Barış Alper Yılmaz'ın ayak bileğine basıp, ciddi bir faul yaptığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart aldı.

Peki, karar doğru muydu?

İngiltere Premier Ligi'nin eski defans oyuncularından Curtis Davies kararı "tam bir rezalet" diye tanımladı.

BBC Radyo 5'e konuşan Davies "Kelly kafa topuna çıkıyor. Temiz bir şekilde çıkıyor. Ayaklarının yerde bir yerlere basması gerekiyor. Maalesef oyuncunun üzerine basıyor. Anlayışlı olunması lazım. Ayaklarını nereye koyacaktı ki? Kelly'nin öfkesini anlıyorum" dedi.

Futbol gazetecisi Rory Smith kararı "berbat" ve "rezalet" diye tanımlarken, Tottenham'ın eski orta sahası Andy Reid de futbolun "giderek temassız bir spor olmaya yakınlaştığını" belirtti.

"Futbolda temas olması gerekiyor ve bazen acı veren temaslar da olabiliyor. Bunlar yaşanabiliyor, yapabileceğiniz bir şey yok, oyunun bir parçası" dedi.

UEFA kurallarına göre, hakem tarafından üst üste iki sarı kart ya da doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderilen futbolcular, otomatikman bir sonraki Avrupa Kupası maçında oynayamıyor.

Ancak Juventus Şampiyonlar Ligi dışında kaldığı için Kelly bu cezasını bir sonraki sezon çekecek.

Manchester City'nin eski defans oyuncularından Nedum Onuoha da "Kelly'nin yerinde olsaydım gerçekten hayal kırıklığı yaşardım ama futbol böyle işliyor. Sonuçta her durumda kırmızı kart alacaktı" dedi.

Ancak Liverpool'un eski stoperlerinden Stephen Warnock bu değerlendirmeye katılmıyor.

Warnock "Ben buna katılmıyorum çünkü tamamen kaza eseri olan bir şeydi. Sarı kartı anlıyorum ama doğrudan kırmızıyı anlamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: BBC

Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem VAR Kararıyla Gündem Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı

02:55
2 komşu ülke gece boyu savaştı Bilanço korkunç boyutlarda
2 komşu ülke gece boyu savaştı! Bilanço korkunç boyutlarda
02:09
Ülkenin başkentinde gece yarısı çok sayıda büyük patlama
Ülkenin başkentinde gece yarısı çok sayıda büyük patlama
00:57
Salladık ama yıkamadık Fenerbahçe, Avrupa’ya galibiyetle veda etti
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 06:47:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Hakem VAR Kararıyla Gündem Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.