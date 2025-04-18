Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı

Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray\'ın iptal olan penaltısı

Galatasaray, Bodrum FK karşılaşmasının 42. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası içerisinde Ahmet Arslan ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalmasıyla hakem Mehmet Türkmen'in düdüğünün ardından penaltı kazandı. VAR'ın devreye girmesiyle pozisyon izleyen Türkmen, incelemesinin ardından penaltıyı iptal etti.

18.04.2025 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşan Galatasaray'ın penaltısı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

HAKEM ÖNCE PENALTI VERDİ, SONRA VAR'DAN İPTAL ETTİ

Karşılaşmanın 42. dakikasında Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Hakem Türkmen, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye gitti. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

İşte o pozisyon;

Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Mehmet Türkmen, Galatasaray, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • HÜSEYİN DALCI:
    Önceki dakikalarda barışa yapılan yüzde 99 penaltıydı, yayıncı kuruluş ve hakem el ele verip, penaltıyı yediler. 10 15 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    var olmasa gum e gidecek. verdiği penaltıya bak. zaten dünya kupalarinda görüyoruz 4. hakemlik bile vermiyorlar 14 7 Yanıtla
  • null:
    sara,ya kesin sarıkart verilmeliydi 9 11 Yanıtla
  • Ali Arat:
    fenerlilerden öğrenmiştir. 8 11 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    HAKEMİ ALDATMAYI BURAKIN TÜM TÜRKİYEYİ ALATMAYA ÇALIŞQN BU ASAMA NİR SATI KART VEGMEYECEK KADAR YANLI BİR HAKEM BUNLARLA TĞTK FUTBOLU Bİ YERE VARAMAZ YERİNDE SAYMAYA DEVAM 11 6 Yanıtla
  • Halis demir:
    çok üzüldüm yani bu gol olmasa ne olacak bu takımın hsli 4 1 Yanıtla
  • 153246:
    Bu topçuların hepsi aynı. bütün penaltıları haram.fetöcü hain arifin 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
17:02 Putin’den Ukrayna’da ateşkes kararı Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı
15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:59:23. #7.13#
SON DAKİKA: Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement