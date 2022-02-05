Üye Girişi
Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor - Son Dakika

Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor

05.02.2022 18:37

Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul Taşkıran, 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçından sonra hakem Zorbay Küçük hakkında çok sert ifadeler kullandı. Taşkıran, "Maçın içinde anladım durumu, takdir haklarını Trabzonspor'dan yana kullanıyor. Biz de ekmek parası için oynuyoruz. Trabzonspor'un kaliteli bir oyunu var. Ama hakemin öyle bir yönetişi var ki! Uğurcan'ı bir kere bile uyarmadı" iddiasında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bu sezon Galatasaray, Yeni Malatya gibi kulüplerle çok büyük sorunlar yaşayan Küçük için Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran çok sert sözler sarf etti.

Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler

İşte Ertuğrul'un açıklamaları:

"İNANILMAZ BİR MAÇ YÖNETTİ"

"Zorbay Küçük inanılmaz bir maç yönetti. Bütün takdir haklarını Trabzonspor lehine kullandı. Böyle olmamalı. Maçın içinde anladım durumu. Biz de ekmek parası için oynuyoruz. Uğurcan Çakır'ı bir kez bile uyarmadı. Biz önde olsak, her pozisyonda yanıma gelirdi.

"TRABZONSPOR KABULÜMÜZ"

Trabzonspor, şampiyonluğa oynuyor, kabulümüz. İyi oyuncuları var, kabulümüz. Biz de bir mücadelenin içerisindeyiz. Şartların eşit olması lazım. Taraftarlarını arkaya almışlar, kaliteli oyunları da var ama hakemin öyle bir maç yönetişi vardı ki...

"BİLİYORUM KIRMIZI KART VERECEK"

Ben bizim oyuncu niye kırmızı kart gördü onu anlamadım. Ya gidip itiraz edeceğim, biliyorum direkt kart verecek. Ya Uğurcan'a bir kere bile uyarıda bulunmadı."

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Ertuğrul Taşkıran, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:37 Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor
18:30 "Partimize elektrik faturaları yağıyor" diyen Öztrak: 6 partinin genel başkanları 12 Şubat'ta buluşuyor!
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
18:02 İYİ Partili Koray Aydın'dan büyük iddia: Hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız
18:00 Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
17:56 Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü
17:55 Erdoğan çiftine yurtdışından ilk "geçmiş olsun" mesajı Zelenski çiftinden!
17:54 Borcum yok demişti! Amcasının avukatı: 11 milyon borcu var! Hadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir
17:29 Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 19:01:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement