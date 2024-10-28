Hakeme uçan tekme attı

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Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

Kıbrıs 1. Ligi'nde oynanan Çanakkale-Vadili karşılaşmasında yaşanan şok edici bir olay, futbol camiasında yankı uyandırdı.

Çanakkale forması giyen Hasan Çaka, maç sırasında hakem Mustafa Torun'a uçan tekmeyle saldırdı. Olayın ardından Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, acil bir toplantı yaparak hakemlerin güvenliği konusundaki endişeleri gerekçe gösterip 27 Ekim Pazar günü oynanacak olan maçlara çıkmama kararı aldı.

Dernek, aynı zamanda önümüzdeki günlerde oynanması planlanan karşılaşmaların da ertelenebileceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu, yaşanan bu olay sonrasında 27 Ekim Pazar günü (dün) oynanacak hiçbir müsabakaya çıkmama kararı aldı. Öte yandan bu hafta oynanacak olan maçların da ertelenmesi bekleniyor.