Hakkari\'de Kayaklı Koşu Yarışması Başladı

Spor

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından organize edilen ve 21 farklı şehirden 300 sporcunun katıldığı Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başladı.

İlçenin Kamışlı köyündeki tesiste yapılan yarışmada, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki 48 sporcu da mücadele ediyor. Yarışın startını veren Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, "Bugün Yüksekova'mızın Kamışlı köyünde çok heyecanlı bir gün yaşıyoruz. Türkiye'nin 21 farklı vilayetinden 300 sporcumuzla Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda sporcularımız 2 bin 500 metre uzunluğundaki bu güzel parkuru en hızlı şekilde tamamlamak için gayret gösteriyorlar. Yarın final yarışması olacak. Türkiye'nin neredeyse en güzel karın bulunduğu Yüksekova'mızda bu etkinliği yapmış olmak bizim için büyük heyecan vericidir. Bu organizasyonların daha çok gerçekleştirilmesi için valimizin öncülüğünde gayret ve çapa sarf ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin her tarafından daha farklı misafirler ya da dünyanın farklı ülkelerinden misafirleri buradan ağlamaktan umut duyarız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ