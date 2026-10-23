Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı 3x3'te finalde 21-13 yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı 3x3'te finalde 21-13 yenerek şampiyon oldu

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Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı 3x3\'te finalde 21-13 yenerek şampiyon oldu
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Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı, Kamu Spor Oyunları kapsamındaki 3x3 Basketbol Turnuvası'nda şampiyon oldu. Finalde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Takımını 21-13 yenen ekip, Malatya'daki bölge müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı, Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası'nda şampiyon olarak Malatya'daki bölge müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu çalışanları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı şampiyonluğa ulaştı. Altı takımın mücadele ettiği turnuvada başarılı bir performans sergileyen Hakkari ekibi, yarı finalde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Takımını 22-8 mağlup etti. Final karşılaşmasında ise Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Takımını 21-13 yenen Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Elde ettiği başarıyla Hakkari'yi Malatya'da düzenlenecek bölge müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan takım, kentte sevinç yaşattı.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, takımın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kamu kurumları arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendiren sportif faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin eğitim camiasının birlik, beraberlik ve motivasyonuna katkı sunduğunu belirten Yılmaz, eğitim çalışanlarının sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bir araya gelmesinin kurum kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüEmniyet MüdürlüğüMalatyaHakkariTurnuvaEğitimKamuSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı 3x3'te finalde 21-13 yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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