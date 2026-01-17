Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor - Son Dakika
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

17.01.2026 19:03
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü'nün adrosunda yer alan Afrika'nın 6 farklı ülkesinden 8 futbolcu, kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bugünlerde antrenmanlarını aksatmıyor. Kenyalı futbolcu Vivian Nasaka Makokoha, ilk defa kar gördüğünü belirterek, ''Buraya gelmeden önce kar görmemiştim. Burada ilk defa bu kadar kar yağdığını gördüm, şaşırdım.'' ifadelerini kullandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü'nün Afrikalı 8 futbolcusu, kentin dondurucu soğuğuna ayak uydurarak takımlarının başarısı için ter döküyor. Sezon başında kadrosunun büyük bölümünü koruyan, 3'ü yabancı 5 futbolcuyu kadrosuna katan Hakkarigücü, ligde oynadığı 14 maçta topladığı 18 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

AFRİKALI FUTBOLCULARIN SOĞUKLA MÜCADELESİ

Takımın kadrosunda yer alan Ganalı orta saha Elizabeth Oppong ile forvet Elizabeth Owusuaa, Kenyalı stoper Vivian Nasaka Makokoha, Burkina Fasolu orta saha Rasmata Sawadogo, Zambiyalı sağ bek Lushomu Mweemba ile sol kanat Martha Tembo, Kamerunlu orta saha Kevine Ossol ve Nijeryalı forvet Blessing Augustine Nkor, kışın çetin geçtiği kentte soğuk hava şartlarına uyum sağlıyor.

Son günlerde etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte dondurucu soğuğa adapte olan Afrikalı futbolcular, Hakkari ekibinin başarısı için top koşturuyor. Yoğun kar karşısında şaşkınlık yaşayan, taktıkları bere ve eldivenlerle antrenmanlara çıkan kadın futbolcular, zaman zaman oyunlar oynayarak karın tadını çıkarıyor.

'BURAYA GELMEDEN ÖNCE KAR GÖRMEMİŞTİM'

Takımın Nijeryalı forveti Blessing Augustine Nkor, kentte bulunmaktan, Hakkari'de top koşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kaldığım ev ve konumu çok güzel. İnsanlar çok iyi. Buranın geleneksel özelliklerini çok beğeniyorum. Tek bir problem var, hava çok soğuk. Ülkemizde hava şartları daha normal ama biz profesyoneliz. İşimiz bu. Gittiğim her yere alışmak zorundayım. 2-3 hafta önce çok kar vardı. Kötü hissettiğim zamanlar oldu ama şu an iyiyim." ifadelerini kullandı.

'SOĞUK AMA ADAPTE OLDUM'

Kenyalı futbolcu Vivian Nasaka Makokoha ise "Profesyonel futbolcuysan gittiğin bütün ülkelerin iklimine alışmak zorundasın. Burası soğuk ama ben adapte olmuş durumdayım. Şu an için problem yok. Buranın insanı çok kibar ve arkadaş canlısı. Gittiğimiz her yerde bize çok iyi davranıyorlar. Bu durumdan çok memnunum. Buraya gelmeden önce kar görmemiştim. Burada ilk defa bu kadar kar yağdığını gördüm, şaşırdım." diye konuştu.

