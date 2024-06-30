Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı - Son Dakika
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Spor

Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı

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Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, A Milli Takım için bir ilke imza attı ve Kürtçe marş yaptı. Aydın, son günlerde A Milli Takımımızın aldığı zaferleri kutlamak ve dikkat çekmek amacıyla İstanbul'un tarihi mekanlarında Kürtçe marşa klip çekti. Sanatçı, A Milli Takım'ın başarılarını kutladı ve bu başarıya destek olmak için Kürtçe marş bestelediğini söyledi.

30.06.2024 16:03
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Farklı sosyal içeriklerle ve programlarla gündem olan Türkücü Aydın Aydın, bu sefer de bir ilke imza attı. Son günlerde A Milli Takım'ın EURO 2024'te aldığı zaferlere kayıtsız kalmayan Aydın, buna dikkat çekmek için İstanbul'un farklı tarihi mekanlarında Kürtçe marşa bir de klip çekti.

Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı

BİR İLKE İMZA ATTI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de büyük beğeni ile izlenen Aydın Aydın, A Milli Takım maçlarını destek amaçlı, Ay Yıldızlı formayı giyerek söylediği bu özel marşı Haberler.com'a ulaştırdı.

Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı

"KÜRTÇE BİR MARŞ BESTELEDİM"

İstanbul'un çok farklı yerlerinde güzel bir Kürtçe marş yaptığını belirten türkücü Aydın Aydın, "Milli takımımız hepimizi gururlandıran başarılara imza attılar. Bende bir sanatçı olarak bu başarıya destek olmak için, Kürtçe bir marş besteledim ve onlara armağan ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (25)

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