Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı

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Spor dünyasını sarsan kasetle şantaj olayında büyük duruşma yarın. Skorer'de yer alan habere göre; daha önce Versailles Savcılığı, Benzema dahil 5 kişinin (Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass, ve Karim Zenati) söz konusu davayla ilgili Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıklamıştı.

MAHKEME YARIN

Karim Benzema ve beraberindeki 4 kişi Versailles Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

İZİN ALDI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'nın Olympiakos yönetiminden izin aldığı ve mahkemede bizzat yer alacağı ifade edildi.

150 BİN EURO

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmişti. Benzema şantaj girişiminde yer aldığı gerekçesiyle göz altına alınmış ve serbest bırakılmıştı.