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Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı - Son Dakika

Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı

19.10.2021 09:51

Takım arkadaşı Valbuena'ya kasetle şantaj yaptığı iddiasıyla Fransa Milli Takımı'ndan dışlanan Benzema için karar günü geldi. Yarın Versailles Ceza Mahkemesi'nde Benzema ve beraberindeki 4 kişi yargı karşına çıkacak. Hakkında 5 yıl hapis cezası istenen Benzema'nın mahkemeye gelip gelmeyeceği belli değil.

Spor dünyasını sarsan kasetle şantaj olayında büyük duruşma yarın. Skorer'de yer alan habere göre; daha önce Versailles Savcılığı, Benzema dahil 5 kişinin (Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass, ve Karim Zenati) söz konusu davayla ilgili Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıklamıştı.

MAHKEME YARIN

Karim Benzema ve beraberindeki 4 kişi Versailles Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

İZİN ALDI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'nın Olympiakos yönetiminden izin aldığı ve mahkemede bizzat yer alacağı ifade edildi.

150 BİN EURO

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmişti. Benzema şantaj girişiminde yer aldığı gerekçesiyle göz altına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

Mathieu Valbuena, Karim Benzema, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı - Son Dakika Spor


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