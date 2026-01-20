''Halı saha tarihinin en güzel golünü attım'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı - Son Dakika
''Halı saha tarihinin en güzel golünü attım'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı

\'\'Halı saha tarihinin en güzel golünü attım\'\' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı
20.01.2026 20:29  Güncelleme: 20:33
İstanbul'da bir halı saha maçında genç bir futbolsever, attığı estetik ve teknik golle sosyal medyada büyük ilgi çekti. Maç sırasında kaydettiği gol anını paylaşan genç, 'Halı saha tarihinin en güzel golünü attım' notunu düştü. Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İstanbul'da bir grup arkadaşlarıyla halı saha maçına çıkan genç bir futbolsever, attığı golle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

''HALI SAHA TARİHİNİN EN GÜZEL GOLÜ''

Genç futbolsever, maç sırasında kaydettiği gol anını sosyal medya hesabından paylaşarak "Halı saha tarihinin en güzel golünü attım" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, futbol tutkunlarının yoğun ilgisini çekti.

HAREKETİN ZORLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımda yer alan görüntülerde, genç oyuncunun oldukça estetik ve teknik bir vuruşla topu ağlarla buluşturduğu görüldü. Futbolseverler, golün kalitesi ve hareketin zorluğu konusunda dikkat çekici yorumlarda bulunarak, ''Gerçekten inanılmaz bir gol'', ''Ben o hareketi yapsam 1 hafta koltuktan kalkamam'', ''Bu vuruş profesyonel maçlarda bile çok nadir görülür'' gibi ifadeler kullandı. Genç oyuncunun bu iddialı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Güzel gol amenna ama kat be kat güzelleri var halı sahalarda 1 0 Yanıtla
  • Tuna güler Tuna güler:
    Kalecinin Svel gibi baktığı yerde orta sahadan kaleyi tutturmam yeterli olmuş 0 0 Yanıtla
