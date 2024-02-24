Halkbank, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Halkbank, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Halkbank, Bigadiç Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Halkbank, evinde konuk ettiği Bigadiç Belediyespor'u 25-12, 25-16, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 61 dakika sürdü.

24.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Yıldıray Turan

Halkbank: Doğukan Ulu, Blankenau, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayas, Serhat Coşkun, Lagumdzija (Deniz İvgen, Hüseyin Batuhan Duman, Ma'a)

Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, Taha Erden ( Salih Özdemir, İlker Alican Çakır)

Setler: 25-12, 25-16, 25-16

Süre: 61 dakika (18, 21, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Halkbank, konuk ettiği Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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