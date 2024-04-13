Halkbank, Fenerbahçe Parolapara karşısında avantajını Ankara\'ya taşımak istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Parolapara karşısında 1-0 önde bulunan Halkbank, "avantajını" Ankara'ya taşımayı hedefliyor.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen mavi-beyazlı ekibin milli smaçörü Mirza Lagumdzija, şampiyonluk için "kenetlendiklerini" ifade etti.
Mirza, "Henüz bir maç oynandı ve onu da biz kazandık. Şimdi amacımız ikinci maçtan da galip ayrılarak Ankara'ya avantajlı dönmek. Bunun için kenetlendik." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe Parolapara ile Halkbank'ı karşı karşıya getirecek Efeler Ligi 2023-2024 sezonu play-off final serisi ikinci maçı, yarın İstanbul'da oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ozan Çağı Sarıkaya ve Tuncay Sevim yönetecek.
Şampiyonluğu 3 galibiyete ulaşan ekibin elde edeceği 5 maçlık seride Halkbank, ilk karşılaşmayı Ankara'da 3-1 kazandı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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