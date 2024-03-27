Halkbank Voleybol Takımı\'nın oyuncusu Mert Matic, İrem Yaman\'a evlilik teklif etti

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı geçen Alex Oxlade-Chamberlain ise bireysel çalışmalara başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Antrenmanın sonunda ise sakatlığı düzelen Oxlade-Chamberlain bireysel olarak çalıştı. Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.