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Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor

Beşiktaş, Fransız ekibi Rennes forması giyen Nemanja Matic'i renklerine bağlıyor. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Matic'in kariyerinde Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi dünya devlerinin formalarını giydiği ve 9 kupa kazandığı biliniyor.

24.01.2024 - 10:00,  Güncelleme: 10:28
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Beşiktaş, Fransız ekibi Rennes forması giyen Nemanja Matic'i renklerine bağlıyor. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Matic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Rennes ile de her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların yeni transferi bu hafta İstanbul'da olacak.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerinde sayısız başarılar bulunan Matic, Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi dünya devlerinin formalarını giydi ve 9 kupa kazandı. Sırp futbolcu ülkesinde 2 kez yılın futbolcusu seçildi.

Beşiktaş, Nemanja Matic\'i transfer etmeye hazırlanıyor
YORUMLAR (1)
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Nemanja Matic, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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