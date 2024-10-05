Hasan Dinçer Subaşı Yeniden Başkan

Spor

Türkiye İzcilik Federasyonunun olağan genel kurulunda Hasan Dinçer Subaşı, yeniden başkanlığa seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, The Ankara Otel'de yapıldı. Mevcut başkan Hasan Dinçer Subaşı, seçime tek aday olarak girdi.

Divan başkanlığını Arif Sertkaya'nın yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

Genel kurula katılan 68 delegeden 65'inin oyunu alan Hasan Dinçer Subaşı, yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Hasan Dinçer Subaşı, genel kurulda yaptığı konuşmada, federasyon olarak Bosna Hersek'ten Azerbaycan'a kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir kamp düzenleyeceğiz. Özellikle Müslüman ülkelerden izciler Türkiye İzcilik Federasyonu etrafında toplanıyor. Türk ve İslam coğrafyasındaki izcileri tek çatı altında toplayabilmek için kayıtlara başlayacağız. Afetlerde yaptığımız faaliyetler vatandaşlar tarafından çok takdir aldı. Daha aktif çalışanlarla alt kurullarımızı kuracağız, gönüllü teşkilat olarak yolumuza devam edeceğiz. Bütçemiz biraz az biliyorum, Bakanlığımızın bütçemizi artırmasını ümit ediyoruz. "

Hasan Dinçer Subaşı başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda Muammer Erol, İsmail Hakkı Turunç, Nurettin Özdebir, Kenan Sayacı, Mustafa Meral, Taner Yalçın, İrfan Kartal, İbrahim Can Avcı, Fatih Yüksel ve Ahmet Sözbilir yer aldı.