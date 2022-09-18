Kariyerini Filipinler ekibi Cebu'da sürdüren Türk golcü Arda Çankır, Mendiola'ya karşı oynanan lig maçında yaptıklarıyla izleyenleri büyüledi.
Hatayspor altyapısından yetişen ve Türk teknik direktör Mehmet Kakil'in başında olduğu Cebu'da top koşturan Arda Çankır, Mendiola maçında adeta şov yaptı. 20 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda 4 gol atarken takımı maçı 7-1 kazandı.
Santrfor pozisyonunda oynayan Arda Çankır, Hatayspor altyapısından yetişti. 20 yaşındaki futbolcu, bordo-beyazlı ekibin A takımında şans bulamayında Filipinler Ligi'nde mücadele eden ve Türk teknik direktör Mehmet Kakil'in teknik direktörlüğünü yaptığı Cebu'ya transfer oldu. Kakil'in dışında bir başka Hatayspor çıkışlı Mert Alinöz de Cebu'da forma giyiyor.
Son Dakika › Spor › 20 yaşındaki Türk golcü Filipinler'de gündem oldu! Tek devrede attığı 4 gol baş döndürdü - Son Dakika