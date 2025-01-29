Hatayspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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HATAYSPOR, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda taktik, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, 1 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor ile Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.